Roma: maxi sequestro di pesce

Maxisequestro ieri all'alba al mercato dell'Esquilino a Roma. Al termine di un blitz interforze sono stati confiscati 500 kg di alimenti, per sanzioni pecuniarie complessive pari a oltre 42mila euro. Cinque venditori si sono visti sospesa la licenza per impiego di lavoratori irregolari, con contestazioni pari a circa 33mila euro.

Circa 500 kg di prodotti ittici sono stati sequestrati e distrutti in quanto privi di etichette e di tracciabilità. Altri tre venditori sono stati denunciati per violazioni nella modalità di conservazione di alimenti, risultati poi alterati e pericolosi per la salute dei consumatori.

Coordinata dal dirigente del Commissariato di Polizia locale, l'operazione ha visto coinvolto agenti della Polizia Stato e della Polizia Locale, insieme a militari della Guardia Costiera, operatori dell'Asl e dell'Ispettorato del Lavoro. Il blitz ha operato controlli anche sul fronte della normativa in materia di sicurezza igienico-sanitaria, della tracciabilità degli alimenti, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell'immigrazione clandestina.