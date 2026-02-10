Legacoop Agroalimentare e Legambiente insieme per la tutela forestale

Rafforzare la tutela degli ecosistemi forestali italiani, promuovere una gestione attiva e sostenibile dei boschi e valorizzare il ruolo delle cooperative forestali come presidio ambientale, economico e sociale dei territori. Con questi obiettivi Legacoop Agroalimentare e Legambiente hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa triennale che segna un passo concreto verso un nuovo modello di collaborazione...