Legacoop Agroalimentare e Legambiente insieme per la tutela forestale
Protocollo d'intesa triennale tra mondo cooperativo e associazionismo ambientalista
Rafforzare la tutela degli ecosistemi forestali italiani, promuovere una gestione attiva e sostenibile dei boschi e valorizzare il ruolo delle cooperative forestali come presidio ambientale, economico e sociale dei territori. Con questi obiettivi Legacoop Agroalimentare e Legambiente hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa triennale che segna un passo concreto verso un nuovo modello di collaborazione...
