La Commissione Ue costituisce il board degli Oceani

La Commissione europea invita a presentare candidature per l'High-Level European Ocean Board, un nuovo gruppo di esperti istituito nell'ambito del Patto europeo per gli oceani. Il bando è aperto per un periodo di 4 settimane e offre a professionisti e organizzazioni l'opportunità di contribuire a plasmare il futuro della governance degli oceani.



Criteri di selezione



La Commissione selezionerà fino a 25 membri, tenendo conto dei seguenti criteri: esperienza comprovata in settori correlati agli oceani, all'economia marittima e alle politiche marine o costiere (compresa la pesca), in particolare a livello europeo e/o internazionale competenze; esperienza e anzianità dei rappresentanti proposti; buona conoscenza dell'inglese, sufficiente per partecipare attivamente alle discussioni.



Il ruolo del gruppo di esperti di alto livello sarà quello di fornire consulenza alla Commissione e contribuire all'efficace attuazione del Patto europeo per gli oceani; fornire pareri su questioni specifiche relative al Patto per gli oceani e promuovere il dialogo tra i membri per incoraggiare la coerenza e la sinergia tra le politiche dell'UE e le iniziative del settore privato.



In questo contesto, il Consiglio svolgerà un ruolo chiave nella prossima iniziativa di osservazione degli oceani, sostenendo la conoscenza degli oceani, la ricerca e l'innovazione, l'educazione oceanica e l'economia marittima.



I membri saranno invitati a una prima riunione a marzo 2026 e nominati per un mandato massimo di cinque anni. Le riunioni si terranno annualmente. La partecipazione non include il compenso, ma le spese di viaggio e soggiorno saranno rimborsate.



Rappresentatività



Il Consiglio Oceanico Europeo accoglie rappresentanti della società civile o di organizzazioni a livello europeo, in possesso di competenze e competenze complete in settori legati agli oceani. Membri selezionati garantiranno la rappresentanza geografica in tutti i paesi dell'UE, arricchendo la diversità e le competenze del gruppo.



Contesto



Lanciato a giugno 2025, il Patto Oceanico Europeo funge da quadro unificante e coordinato per le politiche e le azioni dell'Unione Europea in materia di oceani. Questa strategia mira a proteggere meglio gli oceani, promuovere una fiorente economia blu e sostenere il benessere delle persone che vivono nelle zone costiere.



Il Patto Oceanico comprende una serie di iniziative da sviluppare e attuare. Un pilastro della sua struttura di governance è l'istituzione del Comitato Europeo di Alto Livello per gli Oceani. Professionisti e organizzazioni interessati alla sostenibilità degli oceani, alle industrie marittime o alle politiche costiere sono incoraggiati a presentare domanda e a contribuire alla definizione del futuro della strategia oceanica dell'UE.



Il Comitato fornirà consulenza alla Commissione sull'efficace attuazione del Patto Europeo per gli Oceani, fornendo pareri di esperti su specifiche sfide legate agli oceani, garantendo al contempo la coerenza politica tra le iniziative dell'UE e le azioni del settore privato.



