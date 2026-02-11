Agrifoodtech: crescono investimenti e occupazione in Italia

Mentre l’economia italiana nel 2025 cresce a un ritmo moderato (+0,5-0,6% del Pil), il comparto agroalimentare, che rappresenta circa il 15% del Pil nazionale, si conferma il pilastro del nostro Paese. L’industria alimentare ha subito un’accelerazione, con una produzione in crescita del +4,5% rispetto allo stesso trimestre del 2024, e un export che nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 73 milia...