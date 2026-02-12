Falso olio evo: sequestro di oltre 18 ton a Salerno

Falso olio extravergine finisce nuovamente nel mirino delle forze dell'ordine. E' avvenuto a Salerno, dove oltre 18 tonnellate di olio d'oliva, del valore di circa 80mila euro sono stati oggetto di sequestro al termine di un blitz interforze.

L'operazione ha visto coinvolti il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, unitamente a militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e a personale del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel contesto del monitoraggio dei flussi di import/export di olio d’oliva, promosso dalla “Cabina di Regia” istituita dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Presso il porto commerciale di Salerno, i militari hanno sottoposto a sequestro probatorio il materiale oleario, denunciando il titolare di una ditta olearia abruzzese per frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico mediante induzione in errore del Pubblico Ufficiale, alla Procura della Repubblica che ha convalidato il sequestro.

Le indagini avviate con la richiesta di attivazione del “profilo di rischio” del carico di olio, commercializzato in Canada, consentivano di "accertare, anche tramite analisi di laboratorio, che il prodotto, etichettato e fatturato fraudolentemente come olio 'extravergine' di oliva era in realtà olio di oliva 'vergine'", riferisce una nota dei Carabinieri.

Le confezioni recavano inoltre l’origine UE dell’olio, in realtà ottenuto da miscele di prodotto di origine UE ed extra-UE, pertanto, veniva contestata una sanzione amministrativa di 4000 euro.