Ambiente: patto per degassificare il patrimonio immobiliare italiano

Formare professionisti qualificati, informare cittadini, istituzioni e stakeholder sui vantaggi delle abitazioni gas free ed accelerare il processo di degassificazione del patrimonio immobiliare italiano: sono questi gli obiettivi al centro del protocollo d’intesa sottoscritto tra Casa Gas Free Ets, associazione ambientalista no-profit impegnata nella promozione della transizione energetica e della tutela dei consumatori attraverso un protocollo volontario di certificazione delle abitazioni gas free, e Cefti – Centro Formativo Termotecnico Italiano, centro specializzato nella formazione tecnica e operativa dei professionisti del settore energetico-edilizio e impiantistico. L’accordo è stato firmato presso la sede dell’associazione a Pinerolo (TO).

Il protocollo definisce una collaborazione strutturata finalizzata a integrare formazione tecnica, divulgazione e standard di qualità condivisi, con l’obiettivo di favorire la transizione verso edifici realmente gas free, eliminando l’uso di fonti fossili per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria e cottura, e rendendo il parco immobiliare italiano più sicuro, sostenibile e indipendente dal punto di vista energetico ed economico.

L’intesa nasce dalla volontà delle Parti di unire competenze complementari: da un lato l’esperienza maturata da Casa Gas Free Ets nel definire criteri tecnici rigorosi, strumenti di certificazione e attività di informazione rivolte ai cittadini; dall’altro la capacità formativa di Cefti, che opera come centro formativo operativo, orientato alla progettazione reale degli impianti ed alla crescita professionale di progettisti e certificatori energetici.

Il protocollo prevede lo sviluppo congiunto di percorsi di formazione professionale rivolti a ingegneri, architetti, geometri, periti, termotecnici, energy manager, installatori e imprese, con moduli dedicati alla progettazione di sistemi gas free, alla normativa tecnica, agli incentivi e all’analisi di casi studio e best practice. Ove applicabile, i percorsi potranno prevedere il riconoscimento di crediti formativi professionali, secondo i regolamenti vigenti.

"Questa collaborazione rafforza il ruolo della formazione tecnica come elemento centrale della transizione gas free. Lavoreremo per costruire un percorso nazionale basato su standard chiari, qualità progettuale e tutela dei cittadini”, dichiara Simone Scotto di Carlo, presidente di Casa Gas Free Ets.

Sottolinea il valore operativo dell’accordo Pietro Mele, presidente di Cefti: “Con questo accordo Cefti si impegna a creare un ecosistema formativo dedicato ai professionisti che vogliono essere protagonisti della degassificazione; metteremo a disposizione la nostra esperienza didattica e la piattaforma online accreditata per formare una generazione di tecnici capaci di progettare edifici completamente liberi da combustibili fossili, garantendo al contempo qualità, conformità normativa e tutela dei cittadini, in una collaborazione concreta con l'Associazione Casa Gas Free”.

L’accordo è stato firmato ed è già operativo. Le Parti puntano ora a dare ampia visibilità all’iniziativa per stimolare l’interesse di professionisti, imprese e cittadini e creare un primo nucleo di attenzione e partecipazione verso le tecnologie e il modello gas free, sia sul piano informativo sia su quello formativo.