Tappa a Ragusa per evento su smart agricolture e environment
Lunedì 16 febbraio l'incontro sulle applicazioni delle micro e nanotecnologie per il monitoraggio ambientale
Il progetto Samothrace, Sicilian MicronanOTecH Research And Innovation Center prosegue il suo percorso sul territorio siciliano. Lunedì 16 febbraio presso la sede della Banca Agricola Popolare di Sicilia è in programma l’evento dedicato ai Pillar Smart Agriculture and Environment. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi volti a promuovere il confronto tra ricerca, imprese e istituzioni sui temi strategici dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità.
La giornata sarà focalizzata sulle applicazioni delle micro e nanotecnologie per il monitoraggio ambientale e agricolo, con particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni avanzate per l’ottimizzazione delle risorse, la riduzione degli sprechi, la tutela del territorio e il supporto agli enti di controllo e agli operatori del settore primario. Sensori intelligenti, sistemi di monitoraggio, nuovi materiali e piattaforme digitali rappresentano il cuore delle attività di ricerca presentate.
Dopo i saluti istituzionali, il programma prevede una sessione di pitch e presentazioni delle attività di ricerca, durante la quale ricercatrici e ricercatori illustreranno progetti sviluppati nell’ambito di Samothrace, offrendo una panoramica sulle più recenti soluzioni tecnologiche per l’agricoltura di precisione e il controllo ambientale. Seguiranno una sessione dedicata ai dimostratori e momenti di networking tra i partecipanti.
Nel pomeriggio è prevista una Tavola rotonda dedicata al ruolo dell’innovazione tecnologica per un futuro sostenibile dei sistemi agricoli e ambientali. L’incontro vedrà gli interventi di Pierluigi Catalfo (Università di Catania), Salvatore Emmolo (Assessorato Regionale dell’Agricoltura), Loris Franco (IRRITEC S.p.A.), Massimiliano Brugaletta (Procurement Specialist, LBG Sicilia s.r.l.) e Alessandro Angelica (BAPS), che porteranno il punto di vista del mondo accademico, istituzionale e industriale.
EFA News - European Food Agency