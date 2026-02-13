Coop: 21 anni di "M'illumino di meno"

Tocca il 21° anno l’alleanza tra Coop e la giornata del “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione radiofonica di Rai Radio2 Caterpillar. Coop aderisce per la ventunesima volta alla Giornata Nazionale, coinvolge la rete di oltre 650 punti vendita, con il “silenzio energetico”, il simbolico spegnimento delle luci e la diretta attraverso Radio Coop della trasmissione radiofonica Caterpillar, proprio il 16 febbraio. E torna a sostenere la pedalata sostenibile di Silvia Gottardi di “Cicliste per Caso”, ispirata quest’anno ai Giochi Olimpici; pedalata che parte da Parigi l’8 febbraio in quanto sede delle ultime Olimpiadi estive e tocca arrivando da oltralpe prima Domodossola in Piemonte, poi Milano per sconfinare nel Veneto e dopo Cortina fare una digressione tematica a Dobbiaco in Alto Adige.

Un tour che usa la bicicletta come strumento per promuovere stili di vita green e sostenere al tempo stesso i temi dell’inclusione. In totale 1.400 chilometri in due settimane. Tappa dopo tappa, Silvia toccherà il punto vendita di Domodossola per una cambusa tutta “italiana”, incontrerà a Milano una tedofora d’eccezione nella staffetta per trasportare la fiaccola olimpica che risponde al nome di Beatrice Tassone, con cui visiterà uno dei 15 punti vendita lombardi “autism friendly” per poi raggiungere da Conegliano il supermercato di Vittorio Veneto scortata da ciclisti amatoriali della Fiab Conegliano Liberalabici e qui sarà accolta da soci e dipendenti green.

Ultima tappa il 22 febbraio con un fuoriprogramma in Alto Adige, a Dobbiaco, dove si celebra l’attenzione particolare che Coop Trentino Südtirol riserva agli sport invernali. Anche quest’anno infatti è stata rinnovata la storica collaborazione tra Coop Trentino Südtirol e Coop Norvegia, focalizzata sul sostegno a eventi sportivi internazionali come la Marcialonga e il Tour de Ski, la corsa a tappe di sci nordico che coinvolge la Val di Fiemme e Dobbiaco. Il viaggio di Silvia potrà essere seguito “live” sui social @ciclistepercaso.

Intanto Coop prosegue nel costante lavoro di miglioramento della propria dimensione energetica. Coop ha infatti da tempo abbandonato i sistemi di illuminazione tradizionali a favore delle luci a led: sicure perché hanno un’alta affidabilità di lunga durata e robustezza, a basso consumo perché con il loro alto rendimento ed efficienza riducono i consumi di energia elettrica. In totale, nel corso del 2025 Coop ha installato lampade a led in tutti i punti vendita realizzati e ristrutturati durante l’anno, arrivando così a coprire attualmente con questa tecnologia l’illuminazione interna di oltre 570 supermercati, iper e parcheggi.

Così facendo il risparmio energetico stimato è di oltre 78 milioni di kWh annui, consentendo di evitare l’immissione in atmosfera di oltre 27mila tonnellate di CO2 (fattore di conversione: Ispra 2024). Gli impianti fotovoltaici allacciati e funzionanti sono adesso 286, con una potenza complessiva di oltre 49.900 kWp. Questi, in un giorno d’inverno, come il 16 febbraio, sono capaci da soli di produrre il quantitativo di energia elettrica necessario per illuminare la rete vendita Coop per oltre 3 ore e mezza.

A partire dal 2012, le cooperative insieme a Inres (il consorzio nazionale di progettazione delle strutture di vendita Coop) hanno inoltre avviato il “Progetto Energia”, un programma che ha l’intento di ridurre i consumi energetici dei punti vendita della rete Coop, con l’obiettivo di coinvolgere il più alto numero possibile di punti vendita. Dall’avvio del progetto, si è ridotto complessivamente il consumo di energia di oltre il 20%. Finora sono stati coinvolti 623 punti vendita; il servizio, dal suo inizio, ha permesso un risparmio di circa 640.000.000 kWh., equivalenti ad oltre 164.000 tonnellate di CO2 (fattore di conversione: Ispra 2024)