Pescara: carne irregolare, sequestri e sanzioni

Una produzione di arrosticini a Pescara è finita nel mirino di Carabinieri Nas. In coordinamento con il Comando per la Tutela della Salute di Roma, i militari hanno sospeso l'esercizio commerciale per carenze igienico-sanitarie, mentre in un altro è stata trovata carne scaduta (poi sequestrata).

Il blitz è stato effettuato a gennaio, nel corso di una serie di ispezioni e controlli all'interno di stabilimenti di lavorazione e sezionamento carni in Abruzzo, che hanno riguardato 29 attività produttive. 16 tonnellate di alimenti di origine animale sono stati destinati alla distruzione, mentre 26 persone sono state segnalate all'autorità amministrativa e sanitaria, con sanzioni per 80 mila euro.