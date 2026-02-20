Recap: primato Trieste nel riciclo capsule da caffè

Capo in B, nero, gocciato, ristretto: a Trieste il caffè si beve in mille modi diversi. Da oggi, però, c’è una certezza in più per tutti: le capsule di caffè in plastica vanno conferite nei contenitori Recap. È stata presentata questa mattina, alla presenza di Michele Babuder, assessore alle politiche del Territorio del Comune di Trieste, Massimo Buiatti, direttore Servizi Ambientali AcegasApsAmga, David Brussa, Chief Total Quality & Sustainability Officer di illycaffè, Marta Schiraldi, responsabile Sostenibilità, Salute e Sicurezza di Nestlé Italiana e Roberto Tassi, amministratore di Logica, l’evoluzione del progetto Recap, che amplia il servizio di raccolta delle capsule di caffè in plastica introducendo, accanto ai centri di raccolta, un nuovo sistema di raccolta stradale.

Oltre ai quattro centri di raccolta comunali dove il progetto è attivo dal 2021, i cittadini triestini potranno ora conferire le capsule anche nelle 20 postazioni stradali dedicate che AcegasApsAmga sta posizionando in modo capillare sul territorio cittadino. Oggi sono stati installati i primi contenitori e nel corso delle prossime settimane verrà completato il posizionamento: i cittadini potranno consultare l’elenco completo sui siti del progetto Recap e di AcegasApsAmga.

L’estensione della raccolta alla modalità stradale rappresenta un passaggio naturale nell’evoluzione del progetto, che proprio a Trieste ha registrato fin dall’inizio una forte partecipazione da parte dei cittadini. Una risposta coerente con l’identità della città, storicamente legata alla cultura del caffè, e con la volontà di rendere il servizio sempre più accessibile e vicino alle abitudini quotidiane.

Le capsule di caffè in plastica devono essere raccolte e conferite sfuse, senza sacchetti, direttamente all’interno dei contenitori Recap, presenti nei centri di raccolta e nelle nuove postazioni stradali.Nei nuovi contenitori non possono essere conferite capsule in alluminio o compostabili, così come altri tipi di rifiuti. Le capsule raccolte vengono avviate a un processo industriale dedicato che consente la separazione dei materiali così da valorizzare sia la plastica sia il caffè, in un’ottica di circolarità.

Recap nasce alla fine del 2021 dall’alleanza tra illycaffè e Nestlé con l’obiettivo di creare un circuito strutturato per la raccolta e il riciclo delle capsule di caffè in plastica, una frazione che non può essere conferita nella raccolta differenziata tradizionale. Trieste è stata tra le prime città italiane ad aderire al progetto, insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia e ai gestori coinvolti.

Nel corso degli anni l’iniziativa si è ampliata e consolidata, mantenendo al centro la collaborazione tra enti pubblici, gestori dei servizi ambientali e aziende private. Con l’introduzione della raccolta stradale, il progetto compie oggi un ulteriore salto di qualità, tornando simbolicamente proprio a Trieste, dove aveva mosso alcuni dei suoi primi passi.

"Per illycaffè, fornire al consumatore strumenti concreti per sostenere il riciclo delle capsule e favorire l’economia circolare rappresenta una priorità assoluta. Il progetto Recap nasce dall’impegno condiviso di semplificare il conferimento e promuovere comportamenti responsabili, con l’obiettivo di rendere ogni gesto quotidiano un contributo significativo verso un futuro più sostenibile", dichiara David Brussa, Chief Total Quality & Sustainability Officer di illycaffè

"Con l’avvio del progetto Recap a Trieste compiamo un nuovo e significativo passo verso l’economia circolare. La raccolta su strada delle capsule esauste, prima esperienza di questo tipo in Italia, dimostra come la collaborazione tra istituzioni, aziende e territorio sia fondamentale per costruire soluzioni efficaci e durature", afferma Marta Schiraldi, Responsabile Sostenibilità, Salute e Sicurezza di Nestlé Italiana.