Le aziende di lievito risparmiano il 21% di energia
Le imprese considerate più energivore si impegnano nell’efficientamento energetico anche grazie all’AI
Risultano sempre più sostenibili le aziende italiane produttrici di lievito per panificazione. Lo sostiene il Gruppo Lievito da zuccheri di Assitol, l'Associazione Italiana dell’Industria Olearia che rappresenta e tutela nelle diverse sedi nazionali, comunitarie e internazionali le imprese industriali che operano nel settore delle materie grasse, dei prodotti derivati e degli ingredienti alimentari. Secondo l'a...
EFA News - European Food Agency
