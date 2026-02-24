DeA Capital RE ha il palazzo giusto per l'Agenzia Europea delle Dogane

È un immobile di proprietà di DeA Capital Real Estate Sgr la sede candidata dal nostro Paese come quartier generale della prossima Agenzia Europea delle Dogane. La candidatura di Roma ad ospitare la nuova Agenzia europea è stata presentata ufficialmente dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri lo scorso 19 febbraio e come sede centrale è stato proposto un immobile di proprietà di DeA Capital Real Estate nel cuore del quartiere Eur di Roma.

Si tratta di un edificio di oltre 16mila mq a doppio corpo, con sei piani fuori terra e una corte interna, situato a poche decine di metri dalla Nuvola di Fuksas e dal museo della Civiltà. Progettato negli anni '50 da due delle principali personalità del razionalismo italiano: Adalberto Libera (progettista del Palazzo dei Congressi) e Mario Romano (co-progettista del Palazzo della Civiltà e del Lavoro, comunemente noto come Colosseo quadrato).

“Pur essendo DeA Capital Real Estate una realtà internazionale, è sempre motivo di particolare orgoglio poter contribuire alla candidatura italiana per la sede di un’istituzione europea così prestigiosa", dichiara Emanuele Caniggia, amministratore delegato di DeA Capital Real Estate. "Sarebbe davvero straordinario essere protagonisti dell’unione doganale europea e farlo proprio con uno dei nostri storici immobili di Roma che gestiamo ormai da oltre 15 anni”.