Pesca di frodo: maxisequestro a Crotone

63 kg di prodotti ittici comprendenti novellame di sardina e altro materiale privo di tracciabilità. E' la quantità sequestrata nei giorni scorsi dalla Guardia Costiera e dalla Capitaneria di Porto nelle località di Crucoli, Melissa e Strongoli, in provincia di Riccione. Le sanzioni amministrative comminate ammontano a 3500 euro.

Durante i controlli effettuati dalle motovedette sono stati fermati alcuni diportisti, sorpresi nell'utilizzo di attrezzi da pesca non consentiti, per l'esattezza reti da posta della lunghezza complessiva di circa 1300 metri. Per tali strumenti è stata disposta la confisca e la distruzione a carico dei trasgressori.

Dall'inizio del 2026, la Guardia Costiera di Crotone ha disposto il sequestro oltre 260 kg di novellame di sardina nel tratto di costa compreso tra Strongoli Marina e Crucoli.