Porte di Milano: Tosano Cerea e Nhood insieme per il rilancio

Supermercati Tosano Cerea società della grande distribuzione e Nhood, società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, avviano una collaborazione strategica per il rilancio del centro commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone.

Supermercati Tosano Cerea farà il suo ingresso nel centro commerciale con la propria piattaforma alimentare ad insegna “Iper Tosano” che aprirà a giugno 2026, segnando un passaggio strategico per il rilancio, la nuova vita del Centro e per l’evoluzione dell’offerta sul territorio milanese.

Nhood invece gestirà e commercializzerà gli spazi del centro. Si consolida così la proficua collaborazione fra i due soggetti, che già si era attivata sui centri commerciali lombardi di Nerviano e Molinetto.

Questa operazione mira a restituire alla comunità locale un luogo di riferimento e di aggregazione: Nhood metterà a disposizione competenze consolidate e il proprio network internazionale per arricchire l’offerta retail e di ristorazione, creando un ambiente attrattivo e sostenibile.

L’ipermercato Tosano avrà una superficie di vendita di circa mq 7.000. Nel mese di giugno diventerà il 23° ipermercato del gruppo Veneto.



Il centro commerciale Porte di Milano è in fase di ristrutturazione e riqualificazione generale con nuovo ipermercato e il restyling della galleria commerciale. Il Centro si sviluppa su due livelli con circa 60 attività tra negozi, servizi e ristorazione ed è dotato di un ampio parcheggio con oltre 1.500 posti auto a disposizione dei visitatori.



“Il progetto di rilancio del centro commerciale di Cesano Boscone conferma la fiducia di Iper Tosano nella capacità di Nhood di generare luoghi di vita, capaci di coniugare aggregazione e shopping e di attrarre insegne nazionali e internazionali nei territori locali", ha dichiarato Luigi Lancia, vicedirettore generale Property Management di Nhood. "In sinergia con Supermercati Tosano Cerea, l’obiettivo è trasformare il Centro in uno spazio attrattivo, sostenibile e profondamente connesso con la comunità, generando valore economico e sociale per tutto il territorio”.