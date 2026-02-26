Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Standard Ethics, bene le aziende italiane quotate
Il 73% ha livello adeguato di sostenibilità. Margini di miglioramento tra le mid cap
Quasi il 73% delle maggiori aziende italiane presenta un livello adeguato di Sostenibilità: inoltre, si evidenziano margini di miglioramento tra le aziende a media capitalizzazione. Lo dice la rating agency Standard Ethics che ha pubblicato l'aggiornamento dei Corporate Standard Ethics Ratings delle 40 maggiori aziende italiane e delle 20 società a media capitalizzazione italiane quotate alla Borsa d...
Fc - 57866
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency