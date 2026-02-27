It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

Mars lancia l'Impact fund

Fondo da 85 milioni di dollari per attività filantropiche

Mars leader mondiale nel settore degli snack, della cura degli animali domestici e dell'alimentazione, ha annunciato il lancio del Mars Impact Fund, una nuova entità filantropica di livello aziendale progettata per accelerare un impatto significativo e duraturo nelle comunità in cui Mars opera.

Il Mars Impact Fund contribuirà con 85 milioni di dollari tra il 2025 e il 2027. Dal 2028 in poi, l'azienda prevede di distribuire almeno 50 milioni di dollari all'anno in capitale filantropico aggiuntivo.

"Il Mars Impact Fund si basa su decenni di partnership e investimenti nelle comunità in cui operiamo, rafforzando e ampliando il lavoro già in corso - afferma Andy Pharoah, vicepresidente Affari societari e sostenibilità - È progettato per integrare il nostro più ampio programma di impatto a beneficio delle persone, degli animali domestici e del pianeta e aiutarci ad approfondire i rapporti con le organizzazioni che lavorano per creare un impatto duraturo".
Fc - 57900

EFA News - European Food Agency
Similar