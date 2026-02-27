Mars lancia l'Impact fund

Mars leader mondiale nel settore degli snack, della cura degli animali domestici e dell'alimentazione, ha annunciato il lancio del Mars Impact Fund, una nuova entità filantropica di livello aziendale progettata per accelerare un impatto significativo e duraturo nelle comunità in cui Mars opera.



Il Mars Impact Fund contribuirà con 85 milioni di dollari tra il 2025 e il 2027. Dal 2028 in poi, l'azienda prevede di distribuire almeno 50 milioni di dollari all'anno in capitale filantropico aggiuntivo.



"Il Mars Impact Fund si basa su decenni di partnership e investimenti nelle comunità in cui operiamo, rafforzando e ampliando il lavoro già in corso - afferma Andy Pharoah, vicepresidente Affari societari e sostenibilità - È progettato per integrare il nostro più ampio programma di impatto a beneficio delle persone, degli animali domestici e del pianeta e aiutarci ad approfondire i rapporti con le organizzazioni che lavorano per creare un impatto duraturo".