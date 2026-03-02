Igd, altra cessione in Romania

IGD - Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ha sottoscritto, tramite la controllata Win Magazin S.A., un contratto per la vendita di un asset, situato a Turda città di circa 50.000 abitanti nella regione della Transilvania in Romania.

L’immobile è stato acquisito dal Comune di Turda a seguito dell’esercizio di un diritto di prelazione, nell’ambito di un progetto di conversione e riqualificazione dell’area da parte dell’amministrazione della città, che vede coinvolta anche la struttura commerciale Winmarkt.

L’immobile si sviluppa su tre piani, è completamente affittato e ospita 9 affittuari: il controvalore complessivo della cessione è pari a circa 550 mila euro, in linea con il book value.

“La vendita odierna valorizza ulteriormente la qualità del nostro portafoglio rumeno, composto da asset localizzati in posizioni centrali e strategiche nei principali centri cittadini e conferma la piena coerenza e l’efficacia del percorso delineato nel Piano Industriale 2025–2027, che prevede una dismissione progressiva asset by asset”, ha commentato Roberto Zoia, amministratore delegato e direttore generale di IGD SIIQ S.p.A.

IGD è stata assistita nell’operazione da CBRE Romania, in qualità di exclusive real-estate consultant, e da Dentons, come legal advisor.