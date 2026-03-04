Nexi e Google lanciano "l'agente" del commercio futuro

Il Gruppo Nexi, paytech leader in Europa, e Google Cloud annunciano oggi un Memorandum of Understanding (MoU) per costruire l’infrastruttura alla base della prossima generazione del digital commerce. La collaborazione è finalizzata ad abilitare l’agentic commerce in cui agenti AI, per conto dei consumatori, gestiscono autonomamente l’intero percorso di acquisto ed eseguono pagamenti sicuri esclusivamente sulla base delle autorizzazioni ricevute. Parallelamente, Nexi farà leva sulle tecnologie di Google Cloud per migliorare l’efficienza operativa delle proprie piattaforme.

Nexi, lo ricordiamo, è uno dei principali player italiani del settore dei pagamenti digitali: serve piccole imprese, come bar e ristoranti, o negozi di alimentari ma anche grandi aziende del grocery e retail, come i giganti della gdo VéGé, Conad (che ha collaborato per il lancio del primo "autonomous store", cioè negozio senza casse fisiche in Italia, a Verona e Trento) e Eataly. Planet è suo partner tecnologico per l'integrazione di servizi di pagamento in grandi catene di hotel e nel retail di lusso.

In base al MoU, Nexi e Google Cloud potranno combinare l’infrastruttura avanzata di intelligenza artificiale e dati di Google Cloud con l’ampia rete europea dei pagamenti di Nexi e con la sua competenza nell’acquiring. Inoltre, Nexi si impegna a supportare standard open source per il commercio come lo Universal Commerce Protocol (UCP) e l’Agent Payments Protocol (AP2), con l’obiettivo di abilitare cicli di acquisto e pagamenti in ambito agentic.



I due player, spiega la nota ufficiale, "intendono lavorare congiuntamente allo sviluppo di percorsi di acquisto di nuova generazione basati su agenti, valutando al contempo modalità per ottimizzare l’efficienza operativa di Nexi, il rilevamento delle frodi in tempo reale e l’onboarding degli esercenti". La collaborazione mira anche a "creare un ambiente sicuro in cui l’intenzione di spesa espressa dall’utente possa essere trasformata in transazioni fluide e autorizzate".



"Stiamo entrando in un’era in cui gli agenti di AI gestiranno sempre di più gli acquisti per conto dei consumatori, rendendo fondamentale per gli esercenti offrire esperienze di pagamento automatizzate e fluide - spiega Roberto Catanzaro, chief business officer, merchant solutions di Nexi Group - Supportando i protocolli UCP e AP2 insieme ad altre importanti aziende dei pagamenti e della tecnologia, contribuiremo a plasmare l’ecosistema europeo in vista di questa trasformazione. Per raggiungere questo obiettivo, sfrutteremo la nostra profonda conoscenza delle normative europee, la nostra leadership nell’ecommerce mid-market e la nostra ampia rete di partner, incluse piattaforme locali e ISV".



Aggiunge Tara Brady, presidente di Google Cloud EMEA: "con l’evoluzione verso l’agentic commerce, fiducia e sicurezza diventano le principali leve dell’economia digitale. Google Cloud è in prima linea nell’offrire tecnologie di intelligenza artificiale agentic sicure al settore finanziario. Grazie a queste competenze, Nexi accelererà l’innovazione, ottimizzerà i flussi delle transazioni e definirà la prossima generazione dei pagamenti digitali per il mercato europeo».



Trasformare il commercio



Integrando la profonda esperienza di Nexi nei pagamenti in Europa con le tecnologie AI di Google, la partnership abiliterà:

le potenzialità di UCP e AP2 (protocolli alla base dei pagamenti nell’agentic commere): Nexi si impegna a supportare questi standard aperti: utilizzando UCP per gestire l’intero ciclo basato su AI e AP2 come livello di fiducia specializzato per le transazioni, la collaborazione supporterà gli agenti AI nel facilitare percorsi di acquisto fluidi e nell’eseguire pagamenti sicuri e autorizzati tramite mandati firmati crittograficamente e credenziali verificabili;

i canali di vendita conversazionali: gli esercenti potranno intercettare l’intento d’acquisto esattamente nel momento in cui si manifesta, colmando il divario tra una query di ricerca o una raccomandazione video e un acquisto immediato facilitato dall’intelligenza artificiale;

l’infrastruttura europea uniforme: la collaborazione fornirà un motore di pagamento standard e sicuro che consentirà agli agenti AI di operare nel rispetto della normativa europea e in un contesto di piena fiducia.

Promuovere l’eccellenza operativa



Oltre all’esperienza del consumatore, la collaborazione pone l’accento anche sull’innovazione operativa. Nexi intende sfruttare l’intelligenza artificiale avanzata e le capacità di data analytics di Google Cloud per evolvere i propri processi interni. Ciò include l’individuazione di opportunità per ottimizzare il rilevamento delle frodi in tempo reale, automatizzare la compliance e semplificare l’onboarding degli esercenti, creando un’infrastruttura operativa più resiliente ed efficiente in termini di costi.

Inoltre, le aziende esploreranno modalità attraverso cui Nexi potrà fare leva su Google Cloud per sviluppare e migliorare l’accessibilità dei propri servizi di pagamento per gli independent software vendor (ISV).

