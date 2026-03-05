Vino contraffatto: 2,5 mln litri posti sotto sequestro

Spacciavano vino anonimo come Doc o Igt. La truffa è stata sventata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (Icqrf), in collaborazione con la Guardia di Finanza nell’ambito dell'operazione nazionale “Vinum Mentitum”.

Il blitz ha portato al sequestro di 2,5 milioni di litri di vino ottenuti da uve e mosti non conformi ai disciplinari ma fatti passare per prodotti a denominazione. Il controvalore del materiale sequestrato ammonta a oltre 4 milioni di euro. Icqrf e Guardia di Finanza hanno segnalato 24 persone alle autorità competenti.

"I risultati dell’operazione 'Vinum Mentitum' confermano l'efficacia del nostro sistema di controllo nella tutela delle eccellenze italiane", ha commentato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, sottolineando che Il sequestro effettuato" è la prova che la sinergia tra Guardia di Finanza e Icqrf, e quella tra tutti gli enti deputati al controllo in coordinamento nella Cabina di regia, funziona a pieno regime per proteggere il nostro Made in Italy".

"Chi prova a inquinare il mercato con certificati falsi, chi vuole giocare non seguendo le regole, compie un atto di concorrenza sleale e questo non viene tollerato. Chi segue le regole, chi opera onestamente, sa che lo Stato è dalla sua parte e tutela il valore della reputazione delle Igp costruito in anni di duro lavoro", ha concluso Lollobrigida.



