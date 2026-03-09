Riciclo capsule caffè: raccolta domiciliare operativa a Milano

A Milano, l'economia circolare cittadina si arricchisce di un nuovo capitolo. Le capsule da caffè in alluminio saranno conferite in appositi sacchetti gialli, nell'ambito della raccolta domestica o condominiale. Il progetto nasce da una sinergia di soggetti pubblici e privati comprendenti Comune di Milano, Amsa, A2A Ambiente, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (Cial) e Nespresso (leggi notizia...