DeA Capital/Invesco RE: al via nuovo progetto di Student Housing a Parigi

A poco più di un anno dal suo lancio, la piattaforma dedicata alle residenze studentesche creata da Invesco Real Estate e DeA Capital Real Estate ha raggiunto una tappa importante con il recente ingresso della Banque des Territoires. Anche l’inizio di quest’anno si preannuncia particolarmente attivo per la piattaforma, a partire dall’acquisizione di un progetto da sviluppare nel 13° arrondissement di Parigi.

Si tratta di un progetto di circa 6.500 m², previsto per il 2028, che offrirà quasi 250 alloggi per studenti (di cui una parte in Lli) in uno dei quartieri con il maggior numero di scuole e università della capitale. La residenza, situata in rue Albert, è stata progettata dallo studio Hardel Le Bihan e sarà sviluppata tramite un Cpi dalla società GA Smart Building, sostituendo così un edificio ad uso uffici ormai obsoleto.

Questa operazione, caratterizzata da una firma architettonica di primario standing, è emblematica per la joint venture e illustra l’obiettivo dichiarato di offrire agli studenti spazi aperti di qualità all’interno di edifici dotati di certificazioni ambientali ambiziose (NF Habitat Hqe – livello Excellent 7 stelle), integrando al contempo una componente sociale attraverso la proposta, in particolare, di alloggi a canoni intermedi, in linea con le sfide pubbliche legate all’accessibilità alla casa. Questa residenza sarà interamente gestita dall’operatore italiano Camplus, già responsabile delle residenze acquisite dalla joint venture nel 2025.

Inoltre, la joint venture annuncia la firma di due contratti di prelazione per operazioni situate nell’Île-de-France che dovrebbero essere finalizzate nei prossimi mesi, consentendole di avvicinarsi ai 2.000 posti letto, sempre sotto la gestione di Camplus, confermando così la propria ambizione di affermarsi stabilmente tra gli operatori istituzionali di riferimento nel segmento delle residenze studentesche in Francia.

Lanciata in un contesto di tensione strutturale nell’offerta di alloggi per studenti e di riposizionamento degli investitori verso classi di attivi alternative, la piattaforma ha l’obiettivo di costituire un portafoglio omogeneo, centrato su asset nuovi idealmente localizzati e conformi agli standard più esigenti in materia ambientale e di qualità d’uso. Dopo una prima fase di sviluppo di circa 1000 posti letto, segnata da diverse acquisizioni regionali rilevanti nel 2025 a Saclay, Rennes, Tolosa e Bordeaux, l’inizio di quest’anno conferma l’ambizione della piattaforma. Questa operazione è stata oggetto di un finanziamento bancario fornito da La Banque Postale, con il supporto dello studio notarile Allez e dello studio legale Lacourte Raquin Tatar.Catella Residential ha curato la transazione.

La piattaforma è stata invece assistita dallo studio notarile Acte 2, dallo studio Archers, dalla società Hpm per l’Amo e da E&Y per le questioni fiscali. "L’aggiunta di questa residenza, situata in una delle migliori posizioni del centro di Parigi, rafforza la qualità del nostro portafoglio e, insieme agli altri due asset parigini attualmente sotto promessa, permetterà alla nostra piattaforma di raggiungere una dimensione critica", dichiara Alexandre Rochet, Director Transactions presso Invesco Real Estate.

Da parte sua, Pierre Julin, Managing Director presso DeA Capital Real Estate, ha detto: "Questa residenza di dimensioni significative situata nel quartiere Tolbiac a Parigi, circondata da scuole e università, rappresenta un’opportunità unica per la nostra piattaforma, che mira a offrire agli studenti alloggi di qualità in prossimità dei poli accademici".