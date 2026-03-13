Heineken 0.0: oltre 13 mln casse vendute

Heineken rafforza ulteriormente la sua leadership nel settore delle birre analcoliche con il lancio di Heineken 0.0 Ultimate, una nuova birra "tripla zero" senza alcol, senza calorie e senza zuccheri, dal gusto eccezionale. Con questo lancio effettuato negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi e in Polonia, Heineken continua a consolidare la sua posizione nel segmento.

Oggi più che mai, i consumatori non sono più costretti a scegliere tra i propri obiettivi di vita e la vita sociale. La domanda di bevande analcoliche adatte ai momenti di socializzazione, dal campo da padel a un pomeriggio di sole, è più forte che mai. La richiesta di birre a basso contenuto alcolico o analcoliche continua a crescere. Presente in 117 Paesi, Heineken 0.0 è all'avanguardia nel settore delle birre analcoliche. Il marchio è un motore che rende le birre analcoliche accessibili e desiderabili per tutti, ovunque. Heineken 0.0 Ultimate si basa sul successo di questa categoria in crescita.

Sulla spinta dei consumatori più giovani e attenti alla salute e delle tendenze "sober curious", l'interesse per le bevande a zero o basso contenuto calorico è in rapida crescita. Con la sua formula a zero calorie e zero zuccheri, Heineken 0.0 Ultimate risponde a questa esigenza moderna con una birra analcolica di alta qualità e dal gusto eccezionale, pensata per le occasioni sociali di oggi.

"Siamo stati pionieri nel settore delle birre analcoliche negli Stati Uniti con il lancio di Heineken 0.0 nel 2019 e continuiamo a crescere e a investire nelle nostre innovazioni più recenti. Con oltre tredici milioni di casse vendute, Heineken 0.0 ha dimostrato che è possibile migliorare la propria esperienza sociale senza alcol", ha dichiarato Maggie Timoney, amministratore delegato di Heineken Usa. "Ora alziamo ulteriormente l'asticella. Heineken 0.0 Ultimate è la nostra risposta per il consumatore che desidera ancora più scelta: gusto di livello mondiale, zero alcol, zero zuccheri e zero calorie, senza compromessi".

Heineken 0.0 Ultimate offre delicate note fruttate, armonizzate con un corpo maltato, il tutto senza alcol, calorie e zuccheri. Prodotta con un doppio processo di fermentazione per eliminare l'alcol, offre un gusto fresco ed equilibrato, con una sensazione raffinata al palato e una freschezza frizzante, ideale per i momenti di relax durante il giorno e per le attività all'aria aperta.