UniCredit chiude con successo campagna di solidarietà

Oltre 67.000 voti provenienti da tutta Italia in 53 giorni, con una media giornaliera di oltre 1.250 voti e 647.000 euro di donazioni aggiuntive raccolte da quasi 9.000 sostenitori: sono questi i numeri dell'edizione speciale della campagna di solidarietà e sensibilizzazione organizzata da UniCredit "1 voto, 200.000 aiuti concreti - Il tuo sostegno quest'anno vale il doppio".

Le donazioni raccolte tramite il sito www.ilmiodono.it, la piattaforma web della banca che mette in relazione le Organizzazioni Non Profit aderenti con una vasta platea di donatori in modo semplice e sicuro, si aggiungono a 400 mila euro messi a disposizione da UniCredit in occasione del ventennale del Fondo Carta Etica.

Per celebrare questo traguardo, la banca ha, infatti, scelto di rafforzare ulteriormente il proprio impegno raddoppiando l'importo destinato all'iniziativa a sostegno della solidarietà sul territorio. Tali risorse provengono dal Fondo Carta Etica, alimentato da una percentuale di ogni spesa effettuata con le carte di credito UniCreditCard Flexia Classic Etica, UniCreditCard Visa Infinite in versione Etica e UniCreditCard Business Aziendale in versione Etica, senza costi aggiuntivi per il titolare.



Le 3 Organizzazioni che si sono maggiormente distinte nell'attivazione delle proprie community sono state:

Associazione Ogni Giorno per Emma, impegnata nella ricerca medico-scientifica sulle malattie rare in particolar modo sull'atassia di Friedreich; Capitani Coraggiosi s.c.s., gestisce dal 2002 attività educative rivolte a ragazzi e a famiglie residenti nel territorio della provincia di Ascoli Piceno; Associazione San Giovanni Paolo II, nata nel 1995 a Grottammare (AP), composta in maggioranza da giovani e attiva nella promozione di attività culturali, ricreative, laboratoriali, teatrali e di volontariato.

Le 5 Organizzazioni che hanno ricevuto il maggior numero di voti sono state: