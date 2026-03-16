Intesa Sanpaolo, nuova linea di credito per Igd

Intesa Sanpaolo e IGD-Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. hanno sottoscritto un contratto per una linea di credito unsecured fino a 10 milioni di euro, con durata di 5 anni, destinata a finanziare progetti di investimento volti a migliorare l’adattamento e la resilienza degli asset immobiliari ai cambiamenti climatici.

Il finanziamento, messo a disposizione dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, sarà utilizzato da IGD per sostenere interventi finalizzati a rafforzare la capacità degli asset del Gruppo di fronteggiare i rischi connessi al cambiamento climatico, tra cui eventi meteorologici estremi e variazioni significative delle condizioni climatiche, contribuendo a garantire la continuità operativa e la funzionalità degli immobili interessati.

L’operazione rappresenta il primo finanziamento sottoscritto da Intesa Sanpaolo destinato specificamente a sostenere progetti di miglioramento dell’Adattamento e Resilienza (A&R) al cambiamento climatico, in coerenza con le linee guida del Piano di Impresa 2026-2029 della Banca guidata dal ceo Carlo Messina, che prevede un crescente impegno del Gruppo nel supportare i clienti nei percorsi di transizione sostenibile e gestione dei rischi climatici.

Gli investimenti finanziabili nell’ambito della linea di credito riguardano, tra gli altri, interventi di modernizzazione degli edifici e miglioramento del comfort termico, digitalizzazione e infrastrutture intelligenti, efficientamento energetico, oltre a soluzioni per una gestione sostenibile delle risorse idriche, come il riutilizzo dell’acqua o la raccolta delle acque piovane, e attività di mappatura e rafforzamento della protezione climatica degli asset fisici.

La firma di questa linea di credito, spiega il comunicato ufficiale della banca, "rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della nostra strategia di sostenibilità e di mitigazione dei rischi climatici nel nostro portafoglio di centri commerciali", un percorso intrapreso circa 10 anni fa.

"Questa operazione - spiega Roberto Zoia amministratore delegato e direttore generale di IGD - non è soltanto uno strumento finanziario, ma un ulteriore tassello di un percorso più ampio che integra la resilienza climatica e la responsabilità ambientale all’interno delle nostre scelte strategiche e operative.

L'operazione, aggiunge Laura Asperti, responsabile Industry food & beverage and distribution della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo - introduce una struttura di finanziamento innovativa, pensata per sostenere interventi mirati ad accrescere la capacità degli asset immobiliari di affrontare in modo sempre più efficace i rischi legati al cambiamento climatico. L’iniziativa riflette il nostro impegno nel promuovere soluzioni finanziarie che consentano alle imprese di intervenire in modo proattivo, rafforzando nel tempo la resilienza delle infrastrutture e integrando la gestione dei rischi climatici nelle strategie di sviluppo sostenibile”.