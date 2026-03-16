Portofino days, Liguria sotto i riflettori

Torna dal 27 al 29 marzo 2026 il Portofino Days - International Fiction Festival, la manifestazione che trasforma la Liguria nel cuore pulsante dell’audiovisivo mondiale. Con un programma che spazia da Portofino a Santa Margherita Ligure, passando per Genova e Rapallo, l’evento si consolida come il primo festival dedicato alle maestranze di settore e alla promozione della Liguria come set d’eccellenza per la lunga serialità.

L'evento si apre ufficialmente a Genova già il 20 marzo con la mostra “Non si può morire per un dollaro” dedicata ad Amadeo Peter Giannini, il banchiere di origini liguri che finanziò, tra gli altri, Walt Disney permettendogli di avviare la sua brillante carriera. La mostra arriva a Genova dopo il grande successo riscontrato al TTG di Rimini. Sarà visitabile fino al 31 marzo, presso la sede della Camera di Commercio di Genova, in Via Garibaldi 4.

La terza edizione segna un salto di qualità nel posizionamento internazionale, testimoniato dal crescente interesse delle grandi Major - come Disney, Warner Bros, Rai Fiction e Amazon MGM Studios - e dalla partnership strategica con APE (Associazione Produttori Esecutivi). Il festival non è solo un evento glamour, ma un motore economico: la kermesse, infatti, supporta la destagionalizzazione turistica e valorizza il territorio come destinazione professionale per l’industria creativa

"Questa nuova edizione conferma la centralità di un settore che si è dimostrato un vero motore di sviluppo economico e promozionale per il nostro territorio - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana - Come Regione Liguria ne abbiamo valorizzato il potenziale attraverso sinergie e opportunità dedicate, come quelle nate dalla collaborazione con la Genova Liguria Film Commission".

“Eventi come i Portofino Days mettono sotto i riflettori internazionali una Liguria che non è solo set naturale di grande fascino per il cinema e la fiction, ma anche territorio produttivo di eccellenza, dove tradizione agricola, creatività e promozione turistica possono dialogare e crescere insieme. Centrale in questo senso la partecipazione ai Portofino Days, anche per questa edizione, del Distretto Florovivaistico della Liguria – spiega Alessandro Piana, assessore all’agricoltura della Regione Liguria - La nostra regione è uno dei principali poli florovivaistici d’Europa, con oltre 5.000 aziende attive, una produzione che supera i 437 milioni di euro e una forte vocazione all’export. Parliamo di un comparto che rappresenta oltre il 75% dell’intera agricoltura ligure e che ci vede leader a livello mondiale anche nella produzione di piante aromatiche in vaso. Un patrimonio straordinario che contribuisce a definire l’identità e il paesaggio della nostra regione”.

“La terza edizione di Portofino Days consacra la Liguria come un hub globale per l’industria dell’audiovisivo. La presenza delle grandi Major mondiali e la partnership con la Direzione Cinema, Cinecittà e l’Associazione Produttori Esecutivi dimostrano che il nostro territorio non è solo una scenografia naturale di rara bellezza, ma un ecosistema professionale maturo, capace di attrarre investimenti e generare occupazione qualificata - commenta Cristina Bolla, direttore del Portofino Days International Fiction Festival, presidente GLFC e Centro Studi Amadeo Peter Giannini - Con questo Festival continuiamo a trasformare la 'Terra da Fiction' in un laboratorio permanente di innovazione creativa".

Il programma 2026 propone diversi contenuti esclusivi. Tra gli appuntamenti principali figura l’anteprima mondiale di una puntata inedita di NCIS: Origins, il prequel dedicato alla carriera di Jethro Gibbs, storico protagonista della celebre serie, che sarà presentata alla presenza dell’attore Austin Stowell e della produzione.

Spazio anche alle produzioni legate al territorio con l’anteprima mondiale del docufilm “Nuovo Cinema Portofino” e la presentazione di “Coccinelle” di Giorgio Molteni, entrambi realizzati grazie all’ultimo Bando audiovisivo di Regione Liguria. Il programma prevede, tra gli altri, momenti di approfondimento dedicati alla scrittura e alla produzione audiovisiva. Uno dei panel che vedrà protagonisti lo scrittore e regista Donato Carrisi e Nils Hartmann, Senior Director Sky Originals Italia, sul tema del passaggio “dal libro allo schermo”.

Questa edizione dei Portofino Days sarà anche l’occasione per presentare il nuovo bando del Fondo Italia-Iberamerica (MiC) da 1 milione di euro annui, volto a favorire le collaborazioni internazionali. Il festival si conferma inoltre un luogo di matching B2B, dove produttori e investitori possono incontrarsi per finanziare nuovi progetti in fase di sviluppo.



