Ingredienti: Generate lancia open call per start-up

Generate – l’innovation hub dedicato allo sviluppo di ingredienti innovativi di Nexture, gruppo globale specializzato nello sviluppo e nella produzione di ingredienti alimentari di alta qualità e soluzioni a valore aggiunto – lancia una nuova Open Call per Startup, invitando le aziende food-tech e ingredient-tech più innovative a candidarsi al Programma Generate 2026 entro il 4 maggio 2026.Attraverso la vali...