Partesa: evento per gli operatori Horeca

Proposti alla spina i brand del Gruppo Heineken, a partire dalle italiane Birra Messina, Birra Moretti e Ichnusa.

Torna ConTeSto Birra, il grande evento dedicato all’universo brassicolo per i professionisti del fuoricasa, organizzato da Partesa, azienda leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Horeca. Appuntamento lunedì 23 marzo, dalle 11 alle 18, nell’area hospitality dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone, che ospiterà una giornata di degustazioni e networking.

Ad attendere i partecipanti uno schieramento di oltre 40 birre selezionate dal vasto portfolio Partesa, pensato per offrire agli operatori del settore un’occasione concreta di scoperta, confronto e aggiornamento sulle tendenze del mercato. Proposti alla spina i brand del Gruppo Heineken: dall’iconica Heineken e le italiane Birra Messina, Birra Moretti e Ichnusa, alle internazionali Affligem, Bulldog Strong Ale, Erdinger, Krusovice, Hop is Back, Lagunitas, Mc Farland, Murphy’s e Schmucker. A queste si aggiungono le referenze targate Beavertown, Busanel, Diageo (Guinness, Harp, Kilkenny), Paulaner, Riegele, Ritual Lab, Silly, fino alle brianzole di Hibu e le umbre di Birra dell’Eremo. Tra le proposte in degustazione, i partecipanti potranno anche mettersi alla prova con un blind test: tre delle referenze non presenteranno infatti i consueti bolli identificativi, invitando i partecipanti a indovinare la birra servita e a testare così le proprie capacità di degustazione e riconoscimento.

Accanto alle spine, un corner dedicato alle birre no alcol, con Heineken 0.0 e Birra Moretti Zero, due referenze sempre più apprezzate da un pubblico ampio e trasversale di consumatori che cercano un’esperienza di gusto completa senza rinunciare alla leggerezza. Nel corso della giornata sarà inoltre possibile degustare le ultime novità del Gruppo: Birra Messina Note di Melograno, una variante contemporanea e distintiva della birra siciliana con delicate note di melograno che conferiscono freschezza, una lieve acidità e un profilo aromatico equilibrato, e Ichnusa Metodo Lento, birra non filtrata con un gusto più rotondo e armonico ottenuta grazie a un processo di maturazione più lungo rispetto allo standard.E non solo birra. ConTeSto Birra sarà infatti occasione per scoprire anche Liq.ID, la linea di spirits private label di Partesa, pensata per offrire ai professionisti del fuoricasa prodotti di qualità e versatili per la miscelazione. Non mancherà infine un corner dedicato al food: accanto agli snack di Fox Italia e ai taralli di Fiori di Puglia, saranno presentati le farine Polselli e i pomodori Campelia, private label Partesa realizzata con ingredienti selezionati per valorizzare l’offerta gastronomica dei locali e creare abbinamenti ideali con le birre in degustazione.

Proprio l’attenzione alla qualità e alla valorizzazione della birra nel fuoricasa è al centro dell’approccio di Partesa, che affianca i gestori dei locali con un portfolio ampio e qualificato (ben 800 referenze brassicole tra fusto e confezionato) e con servizi dedicati. Tra questi, un ruolo centrale è svolto dai Beer Ambassador, professionisti altamente specializzati che affiancano i clienti con una consulenza completa: dalla scelta delle referenze più adatte al locale alla loro valorizzazione in carta, fino alle modalità di servizio e alla gestione dell’offerta per migliorare le performance di vendita. Un’attenzione particolare è riservata anche agli aspetti tecnici della spillatura. La qualità della birra nel bicchiere dipende infatti da molte variabili: oltre al prodotto, contano l’impianto, la conservazione e il servizio. Per questo Partesa supporta i locali anche nella progettazione e gestione dell’impiantistica, offrendo consulenza su elementi come lo stoccaggio dei fusti, la configurazione delle vie di spillatura e la scelta delle soluzioni più adatte ai volumi e alle caratteristiche del punto vendita, con l’obiettivo di garantire sempre una birra servita a regola d’arte.

L’evento “ConTeSto Birra” è riservato agli operatori di settore. L’ingresso è gratuito previa prenotazione online. Per maggiori informazioni e per iscrizioni: https://www.partesa.it/contestobirra-frosinone.