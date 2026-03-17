Finanza per l’agricoltura, esperti europei riuniti a Roma

Si terrà a Roma il 19 e 20 marzo 2026, presso Palazzo Merulana, l’Operational Training Session (OTS) dal titolo “Integrated Approaches to Agricultural Finance”, appuntamento internazionale dedicato agli strumenti finanziari per l’agricoltura nel quadro delle politiche comunitarie.

L’iniziativa è organizzata da Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, in collaborazione con AECM - European Association of Guarantee Institutions, l’associazione europea che riunisce gli organismi di garanzia. L’evento porterà nella Capitale rappresentanti del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Commissione europea, di istituti bancari, organismi di garanzia, esperti di politiche agricole e operatori del settore provenienti da Polonia, Lettonia, Croazia, Grecia, Germania e Italia.L’obiettivo è favorire il confronto su modelli e strumenti finanziari adottati nei diversi Paesi per rafforzare l’accesso al credito delle imprese agricole e sostenere lo sviluppo delle aree rurali.

Ad aprire i lavori sarà il direttore generale di Ismea, Sergio Marchi, con un intervento introduttivo volto a sottolineare il valore della collaborazione tra istituzioni europee nella promozione di soluzioni finanziarie innovative per l’agricoltura e nel sostegno alle imprese agricole, ai giovani imprenditori e alle aree rurali, in una fase di profonda trasformazione del settore.

La sessione rappresenta il risultato di una collaborazione consolidata tra Ismea, ente pubblico economico di riferimento per il mercato agricolo e agroalimentare italiano, e AECM, network europeo degli organismi di garanzia, fondata su una visione comune: rafforzare la finanza agricola e contribuire alla costruzione di sistemi agroalimentari più resilienti e sostenibili.

Nel corso delle due giornate saranno affrontati alcuni dei temi centrali dell’agenda europea per l’agricoltura, tra cui:

la nuova proposta legislativa della Politica Agricola Comune (PAC) e le prospettive per gli strumenti finanziari;

l’accesso alla terra da parte dei giovani e i modelli di governance fondiaria;

le esperienze nazionali nell’implementazione degli strumenti finanziari per il settore agricolo e lo sviluppo rurale;

il ruolo delle garanzie pubbliche, della gestione del rischio e dell’innovazione nell’agribusiness.

L’Operational Training Session si concluderà il 20 marzo con le considerazioni finali del presidente di AECM, Guy Selbherr, che richiamerà il ruolo sempre più centrale delle garanzie e degli strumenti finanziari nel sostenere l’accesso al credito per le imprese agricole, insieme alle principali sfide legate all’accesso alla terra e all’importanza della condivisione di esperienze nello sviluppo di soluzioni efficaci.