I futuri chef di Alassio contro lo spreco

In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, il el Global Recycling Dayche si celebra oggi 18 marzo, Regione Liguria celebra l’impegno degli istituti alberghieri nella promozione dell’etica e della responsabilità tra le nuove generazioni dell'hôtellerie. In quest'ottica l’assessore regionale all’Ambiente Paolo Ripamonti ha incontrato oggi, mercoledì 18 marzo, gli studenti dell’Istituto Alberghiero “F.M. Giancardi” di Alassio, in provincia di Savona.

L’istituto di Alassio, eccellenza del territorio già premiata a livello nazionale per il progetto “Dal vasetto alla tanichetta”, mette al centro la figura del cuoco come primo custode dell’ambiente. I giovani chef, attraverso i loro studi, hanno dimostrato che l’olio delle conserve alimentari rappresenta oltre il 20% del prodotto e che, se recuperato correttamente, può trasformarsi da potenziale inquinante in risorsa energetica preziosa.

La campagna “Stop Food Oils and Fats in the Sea”, premiata da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) tra le 30 migliori iniziative nazionali per lo sviluppo sostenibile, mira a scardinare le cattive abitudini domestiche. L'olio versato nel lavandino, infatti, si solidifica nelle condotte fognarie creando ostruzioni (i cosiddetti 'fatbergs') che compromettono l'efficienza dei depuratori e aumentano i costi di manutenzione a carico della collettività.

In Liguria, terra di Bandiere Blu, la salute del mare è prioritaria: un solo chilogrammo di olio esausto può coprire 1.000 metri quadrati di superficie marina, impedendo l'ossigenazione dell'acqua e danneggiando l'ecosistema.

Il progetto degli studenti di Alassio dimostra che lo “Scarto Zero” è possibile: l’olio rigenerato e trasformato in biodiesel riduce le emissioni di CO_2 del 90% rispetto ai combustibili fossili.







““I nostri giovani chef sono i testimonial ideali - sottolinea Ripamonti - La loro professionalità, unita alla responsabilità etica, rappresenta il modello di sviluppo che vogliamo per la Liguria: dove la tradizione gastronomica sposa perfettamente l’innovazione ambientale. Oggi celebriamo il riciclo non come un obbligo, ma come un’opportunità: premiare l’impegno di questi ragazzi significa investire su futuri professionisti che saranno ambasciatori della sostenibilità".

"Il messaggio che parte dagli istituti alberghieri - aggiunge l'assessore - è quello di un’economia circolare a 'zero rifiuti', con l’auspicio che questi concetti entrino in tutte le case della nostra regione. Promuovere la cultura del recupero nelle cucine scolastiche è la chiave per ridurre drasticamente l’impatto ambientale, preservare il nostro territorio e dare nuova vita a prodotti che, altrimenti, risulterebbero altamente inquinanti”.

“La nostra comunità scolastica è da tempo in prima linea nel coniugare l’eccellenza tecnica della cucina con l’etica ambientale - dice la dirigente scolastica dell’Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi, Lara Paternieri - Per un territorio come il nostro, la sostenibilità non è più un’opzione, ma il caposaldo su cui poggiano il turismo moderno e lo sviluppo economico della Liguria. Formare i nostri studenti a una visione 'green' significa consegnare al mercato del lavoro professionisti consapevoli che il successo di una destinazione turistica passa inevitabilmente attraverso la tutela del suo patrimonio naturale. Insegnare ai futuri chef e operatori dell'accoglienza che il recupero degli oli è un atto di responsabilità verso il mare significa costruire oggi le basi per quel turismo di qualità, autentico e rispettoso, che rappresenta il futuro della nostra regione”.