Agricoltori soddisfatti della politica Ue sulla bioeconomia

Dopo l'adozione, da parte del consiglio Ambiente Ue di ieri 17 marzo, delle conclusioni dei ministri dell'ambiente dell'UE sulla strategia UE per la bioeconomia, Copa e Cogeca, così come CEPF, la Confederazione dei proprietari forestali europei che rappresenta le organizzazioni nazionali dei proprietari forestali in Europa, "accolgono con favore il riconoscimento da parte degli Stati membri del ruolo strategico svolto dal settore agricolo e forestale per una bioeconomia sostenibile".



"La bioeconomia europea - sottolinea la nota uifficiale del Copa e Cogeca - rappresenta un'importante opportunità per rafforzare le economie rurali, creare nuove fonti di valore per agricoltori e proprietari forestali e contribuire agli obiettivi dell'Ue in materia di clima ed economia circolare. A tale riguardo, accogliamo con favore l'approccio equilibrato riflesso nelle conclusioni del Consiglio, in particolare il riconoscimento che non dovrebbero essere introdotti criteri di sostenibilità aggiuntivi o obbligatori, nonché la conferma che il principio a cascata dovrebbe rimanere un principio guida, consentendo flessibilità e innovazione lungo le filiere del valore bioeconomico".



"Copa e Cogeca, così come CEPF - prosegue la nota - accolgono, inoltre, con favore il riconoscimento da parte del Consiglio del ruolo chiave della cooperazione nel consentire ad agricoltori e proprietari forestali di partecipare a filiere del valore bioeconomico a maggior valore aggiunto".



"Le cooperative - aggiunge il Copa Cogeca . svolgono un ruolo centrale in questo contesto, contribuendo a preservare il valore delle attività nelle aree rurali e sostenendo al contempo investimenti, innovazione e sviluppo del mercato. Inoltre, il settore appoggia l'appello del Consiglio a garantire requisiti di conformità proporzionati e un migliore accesso al mercato per le PMI e i trasformatori locali, attori essenziali nell'ecosistema della bioeconomia".



"Salvaguardare la loro competitività - dicono le organizzazioni degli agricoltori europei - sarà fondamentale per mantenere economie rurali dinamiche e garantire che i benefici della bioeconomia siano ampiamente condivisi. Infine, sottolineiamo l'importanza di garantire condizioni di parità a livello globale, in modo che i produttori europei non siano svantaggiati rispetto ai concorrenti internazionali che operano secondo standard diversi".



"Auspichiamo - conclude la nota - di proseguire il dialogo con le istituzioni dell'UE per garantire che l'attuazione della strategia UE per la bioeconomia liberi il pieno potenziale dei settori agricolo e forestale europei, promuovendo al contempo una crescita sostenibile e l'innovazione nelle aree rurali".



