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Agricoltura di precisione: Nordson acquisisce CapstanAG
Rafforzati portafoglio soluzioni per gestione fluidi e presenza nel mercato nordamericano
La divisione Precision Agriculture di Nordson, che comprende la linea di prodotti Arag, sviluppati nella sede di Rubiera in provincia di Reggio Emilia, ha acquisito CapstanAG, azienda statunitense del settore delle tecnologie agricole con sede a Topeka, in Kansas.Forte di una lunga storia di innovazione, CapstanAG è nota per la sua tecnologia Pwm (Pulse Width Modulation) che ha rivoluzionato l’efficienza de...
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EFA News - European Food Agency
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