Giornata Acqua: l'impegno di Heineken per il risparmio idrico

Alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Acqua, Heineken rinnova il suo impegno nel risparmio idrico. Nell'ambito del suo impegno per la riduzione del consumo di acqua nei processi produttivi, il gruppo ha rafforzato i suoi obiettivi per il 2030. L'azienda punta ora a ridurre il consumo medio di acqua a 2,6 ettolitri per ettolitro di birra prodotto a livello globale e a 2,4 ettolitri per ettolitro nelle aree a rischio idrico incluse nell'ambito del progetto.

Entro la fine del 2025, Heineken ha raggiunto un consumo medio di acqua di 2,9 ettolitri per ettolitro a livello globale (2024: 3,1 ettolitri per ettolitro) e di 2,9 ettolitri per ettolitro nelle aree a rischio idrico (2024: 3,0 ettolitri per ettolitro). In questo modo, sono stati risparmiati 4,2 miliardi di litri d'acqua in tutto il mondo, equivalenti a 1680 piscine o a 24 milioni di docce da 10 minuti ciascuna.

La strategia idrica di Heineken "Verso bacini idrografici e natura sani" va oltre le sue attività operative. L'azienda implementa quindi programmi nelle comunità circostanti volti a sostenere il rifornimento dei bacini idrografici e a garantire l'accesso ad acqua gestita in modo sicuro nelle aree a rischio idrico.

L'obiettivo di Heineken per il 2030 è di bilanciare completamente l'acqua utilizzata nella produzione dei suoi prodotti nelle aree a rischio idrico individuate, restituendo 1,5 litri d'acqua per ogni litro di birra prodotto in tali aree attraverso progetti di rifornimento idrico.

Al 2025, i progetti di rifornimento sono stati avviati in 38 dei 40 siti prioritari nelle aree a rischio idrico. Inoltre, altri cinque birrifici, situati in Vietnam, Messico, Burundi e due in Etiopia, hanno raggiunto il pieno equilibrio idrico.

Di conseguenza, il 43% dei birrifici Heineken situati in aree con scarsità idrica è ora completamente bilanciato, rispetto al 29% del 2024. Nell'ambito di queste iniziative, Heineken continua a implementare programmi volti a migliorare l'accesso all'acqua potabile sicura nelle comunità che affrontano problemi idrici, in linea con i nostri obiettivi di impatto idrico e sociale.

In India, il gruppo ha collaborato con WaterAid al progetto per l'acqua potabile sicura nel Bengala Occidentale. Tre impianti di purificazione comunitari forniscono ora acqua potabile sicura a circa 1.600 persone in due villaggi.

In Brasile, come parte dell'eredità lasciata dalla Cop30, sono state installate due stazioni di trattamento delle acque nelle comunità intorno a Belém attraverso il progetto Mamba Water, contribuendo a migliorare l'accesso all'acqua potabile sicura per le famiglie. Sono stati inoltre installati impianti di trattamento delle acque nello stato del Ceará e a Rio de Janeiro. In Egitto, Heineken ha firmato un accordo di cooperazione per la costruzione di 50 pozzi per la raccolta dell'acqua piovana, ciascuno con una capacità fino a 50 m³ e una durata di 50 anni. Questa iniziativa mira a migliorare l'accesso all'acqua per 250 persone a Marsa Matrouh. Inoltre, l'azienda ha installato sette allacciamenti per l'acqua potabile per le famiglie svantaggiate che vivono nei dintorni del nostro stabilimento di Behiera.

Le attività agricole rappresentano la parte più consistente dell'impronta idrica di Heineken. Il programma di approvvigionamento sostenibile del gruppo supporta molti dei propri obiettivi ambientali e mira a generare benefici sociali e commerciali. Attraverso il programma di approvvigionamento sostenibile, Heineken punta ad approvvigionarsi del 100% degli ingredienti chiave – orzo e luppolo – in modo sostenibile entro il 2030, seguendo gli standard stabiliti dalla Piattaforma dell'Iniziativa per l'Agricoltura Sostenibile (Sai), che includono la gestione dell'acqua, dei nutrienti e del suolo, nonché la biodiversità. Nel 2025, il 78% dell'orzo proveniva da fonti sostenibili (2024: 74%), mentre il 90% del luppolo proveniva da fonti sostenibili (2024: 94%).