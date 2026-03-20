Omnia Technologies porta in cloud il controllo dei birrifici

Consentire il controllo da remoto degli impianti industriali, riducendone i costi di manutenzione fino al 25% grazie a monitoraggio continuo e sensoristica avanzata. Questo è l'obiettivo raggiunto da Omnia Technologies, piattaforma leader a livello globale nelle tecnologie per l’automazione e l’imbottigliamento nei settori del beverage e del farmaceutico, attraverso il progetto di ricerca VIRTUAL5, prom...