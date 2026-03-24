Borse di studio Marco Fileni, ultima chiamata

Restano solo pochi giorni per partecipare al bando "Crediamo nei giovani", il progetto giunto alla sua 10ª edizione con cui la Fondazione Marco Fileni ETS, istituita nel 2016 in memoria del terzogenito Marco, sostiene la formazione di studentesse e studenti nelle province di Ancona e Macerata. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 31 marzo. L'iniziativa mette in palio 30 borse di studio per un valore complessivo di 45.000 euro, da assegnare in base a merito e reddito.

Dieci dei riconoscimenti sono riservati a dipendenti, coniugi/partner o figli di dipendenti/soccidari delle aziende della Filiera Fileni. Il sostegno economico si articola su 15 borse di studio da 500 euro ciascuna per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 15 borse di studio da 2.500 euro l'una per gli studenti iscritti a Università pubbliche e private. I requisiti base per accedere all'edizione 2025/2026 sono essere residenti nelle province di Ancona e Macerata, presentazione dell’ISEE 2026 in corso di validità e dell’autocertificazione cumulativa dello stato di famiglia e della residenza.

I dettaagli sono:

per le scuole secondarie di secondo grado: essere stati promossi nell’anno scolastico 2024/2025 con una media aritmetica pari ad almeno 6,5/10, essere attualmente iscritti al 2°, 3°, 4° o 5° anno e non aver usufruito di altra borsa di studio per l’anno 2024/2025, fatta eccezione per quelle erogate dalla Fondazione Marco Fileni o da enti statali e pubblici per il diritto allo studio quali, ad esempio, ERSU, ERGO, ERDIS;

per le Università: essere iscritti al primo anno e aver conseguito un diploma nell’estate 2025 con una votazione di almeno 65/100 o essere iscritti al 2°, 3°, 4° o 5° anno nell’anno accademico 2025/2026 e aver conseguito entro il 31/10/2025 il 70% dei crediti previsti nel piano di studi e ottenuto una media ponderata minima non inferiore a 23/30.

Nel caso di studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale è, invece, necessario aver ottenuto un diploma di laurea triennale con votazione non inferiore a 85/110. Anche per gli studenti universitari, è essenziale non aver fruito di alcuna borsa di studio nell’anno 2024/2025, fatta eccezione per esoneri parziali o totali delle tasse o di borse di studio erogate dalla Fondazione Marco Fileni o da enti statali e pubblici per il diritto allo studio.