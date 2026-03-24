Heineken: Singapore diventa hub

Heineken ha annunciato oggi che Asia Pacific Breweries Singapore (Apbs), la sua consociata interamente controllata con sede a Singapore, adotterà un modello di approvvigionamento basato sulle importazioni, supportato dai birrifici Heineken in tutta la regione. Questa mossa, parte della strategia EverGreen 2030 di Heineken, manterrà e rafforzerà il ruolo di Singapore come base per le operazioni commerciali regionali, la logistica, l'innovazione e le capacità abilitate dall'intelligenza artificiale (GenAI).

Singapore rimarrà la sede globale di Tiger Beer, con la leadership globale del marchio ancorata a Singapore, dove si definiscono le strategie, si plasma la creatività e si guidano le attività di ricerca e sviluppo a supporto del marchio in tutto il mondo. Singapore continuerà inoltre a svolgere un ruolo fondamentale all'interno della rete Heineken in Asia Pacifico, promuovendo la costruzione del marchio, l'eccellenza commerciale e l'innovazione.

La produzione di birra su larga scala presso il birrificio di Tuas verrà progressivamente ridotta entro la fine del 2027 per supportare un approccio di approvvigionamento regionale più agile. Nel tempo, il sito di Tuas verrà riqualificato per supportare la logistica regionale e includerà un birrificio pilota per l'innovazione.

Nell'ambito del cambiamento del modello di business, Heineken si impegnerà a:

rafforzare il coordinamento della logistica regionale e del servizio clienti da Singapore per supportare i principali mercati di importazione; riqualificare il sito di Tuas per supportare le attività logistiche e di innovazione regionali, incluso un birrificio pilota; rafforzare la leadership e la gestione globale del marchio Tiger Beer da Singapore; sfruttare il GenAI Lab globale di Singapore per supportare la produttività e il processo decisionale in tutto il mondo.

Per supportare il modello di approvvigionamento basato sulle importazioni, Heineken riassegnerà la produzione su larga scala ai birrifici regionali già esistenti in Malesia e Vietnam. A Singapore, Apbs si concentrerà sulle operazioni commerciali regionali, sulla pianificazione della domanda, sull'adattamento del packaging, sui servizi per i mercati di esportazione e sul supporto all'innovazione.

Questi cambiamenti rafforzano l'impegno a lungo termine di Heineken nei confronti di Singapore e la sua intenzione di mantenere e consolidare la propria presenza come base strategica per la regione. Nell'ambito della strategia EverGreen 2030 dell'azienda, volta a generare crescita e valore a lungo termine, Heineken continuerà a sviluppare nel tempo le proprie capacità a Singapore. Tiger Beer, fondata e gestita da Singapore, continuerà a svilupparsi e a plasmarsi nel Paese, parallelamente alla sua espansione a livello globale.