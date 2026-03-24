Italia terza in Europa per pagamenti cashless

L’Italia accelera nella transizione verso i pagamenti digitali e si conferma tra i Paesi UE più dinamici nella diffusione del cashless. Lo sottolinea l’Osservatorio Europa Cashless di SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali, indicando che, nel 2025, i pagamenti senza contanti sono cresciuti del +26,7%, terzo posto in Europa dietro a Bulgaria (+49,5%) e Svezia (+31,3%). Si distinguono nel...