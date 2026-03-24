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Italia terza in Europa per pagamenti cashless
Nel 2025 +26,7% il no cash in Italia: crescono bar, ristoranti e supermercati
L’Italia accelera nella transizione verso i pagamenti digitali e si conferma tra i Paesi UE più dinamici nella diffusione del cashless. Lo sottolinea l’Osservatorio Europa Cashless di SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali, indicando che, nel 2025, i pagamenti senza contanti sono cresciuti del +26,7%, terzo posto in Europa dietro a Bulgaria (+49,5%) e Svezia (+31,3%). Si distinguono nel...
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EFA News - European Food Agency
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