Carta e cartone: Parma capitale del riciclo

Si è tenuta ieri, presso la Sala del Consiglio del Comune di Parma, la conferenza stampa di presentazione della Paper Week 2026 – campagna nazionale di Comieco dedicata a carta e cartone e il loro riciclo - alla quale hanno partecipato il sindaco di Parma Michele Guerra, l’assessore con deleghe alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e Mobilità del Comune di Parma Gianluca Borghi, il direttore generale di Comieco Roberto Di Molfetta e l’amministratore delegato di Iren Ambiente Eugenio Bertolini.

“Il tema del riciclo della carta è una questione importante anche per il contratto climatico di città e per la sfida di Parma 2030", ha commentato il sindaco Guerra. "Comieco ci dà una grande opportunità, quella di lavorare per un anno su questi argomenti, condividendoli con la città attraverso una serie di eventi importanti che si spiegheranno nella Paper Week, ma che noi porteremo avanti tutto l'anno".

Da parte sua, Di Molfetta ha dichiarato: “Parma è stata scelta – tra le città che si sono candidate – come Capitale della Paper Week 2026, succedendo a Lucca (capitale dell’edizione 2025), grazie agli ottimi risultati raggiunti nella raccolta differenziata di carta e cartone e alle politiche di sostenibilità ambientale già consolidate. La città emiliana è inoltre il cuore della Food Valley, un elemento che rafforza ulteriormente la scelta: qui il legame tra carta, cartone e filiera alimentare è particolarmente stretto, perché gli imballaggi cellulosici svolgono un ruolo centrale nel confezionamento, nella conservazione e nel trasporto dei prodotti. Proprio il legame tra carta e cibo sarà al centro di alcuni eventi della settimana. Nel corso della Paper Week a Parma sono infatti previste complessivamente circa 50 iniziative, tutte gratuite, che coinvolgeranno famiglie, scuole e imprese per mostrare in modo concreto come la filiera della carta possa generare valore ambientale, economico e culturale”.

“La Paper Week rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il dialogo con cittadini, imprese e istituzioni sul valore della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone", ha detto Bertolini. "Come Iren Ambiente siamo quotidianamente impegnati a garantire servizi efficienti e sostenibili, ma è proprio attraverso iniziative come questa che possiamo promuovere una maggiore consapevolezza e una partecipazione attiva della comunità".

Dal 13 al 19 aprile il palinsesto parmigiano della Paper Week propone una settimana ricca di eventi e occasioni di scoperta, in cui momenti istituzionali, artistici, culturali e ludici si intrecciano. Il convegno “Italiani e cibo: come cambiamo quando mangiamo, acquistiamo e ricicliamo” (13 aprile), ad esempio, inviterà a riflettere sulle abitudini alimentari e sulla gestione degli imballaggi in carta, mentre nei Chiostri della Casa della Musica una grande opera monumentale in cartone firmata dall’artista Jacopo Allegrucci trasformerà lo spazio in un’esperienza immersiva. La cultura del riciclo si mescolerà con quella gastronomica con Ricette di Carta (16 aprile), dove creatività culinaria e sostenibilità si incontrano in modi sorprendenti, e la settimana si animerà anche con momenti di gioco e leggerezza: dalla serata di stand-up comedy (15 aprile), al gran finale con i Paper Games.