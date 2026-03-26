Coca cola si espande in Michigan

Coca-Cola Company ha annunciato l'intenzione di ampliare la capacità produttiva del suo stabilimento Fairlife di Coopersville, nel Michigan, con l'aggiunta di due nuove linee di produzione. L'investimento di 650 milioni di dollari comporterà la creazione di circa 150 posti di lavoro.

L'inizio dei lavori di costruzione dell'ampliamento di 245.000 piedi quadrati (circa 22.800 metri quadrati) in Michigan è previsto entro la fine dell'anno, con l'obiettivo di avviare la produzione commerciale sulle nuove linee nel 2028.

L'investimento è supportato da incentivi a livello statale, tra cui un'agevolazione fiscale nell'ambito del programma ASESA (Alternative State Essential Services Assessment) del valore di circa 3,9 milioni di dollari. Parallelamente, il Michigan Strategic Fund ha approvato un finanziamento di 17 milioni di dollari per l'ammodernamento delle infrastrutture idriche locali, un elemento cruciale per le attività di produzione alimentare e delle bevande.

Lo stabilimento di Coopersville, operativo dal 2012, impiega attualmente oltre 400 persone ed è uno dei più grandi impianti di trasformazione lattiero-casearia del Michigan. Produce la gamma di latte senza lattosio e frullati proteici di Fairlife, categorie che hanno registrato una domanda costante da parte dei consumatori, trainata dalle tendenze in materia di salute e benessere.



Gli interventi infrastrutturali modernizzeranno il sistema idrico regionale che serve Coopersville e i comuni limitrofi. Il sistema, attualmente operativo all'80% della sua capacità e con oltre 50 anni di età, verrà potenziato per supportare sia gli utenti industriali esistenti sia il futuro sviluppo economico.



Si prevede che l'ampliamento rafforzerà la posizione dello Stato come polo chiave per la trasformazione lattiero-casearia e la produzione alimentare, apportando benefici anche alle filiere di approvvigionamento regionali, compresi gli allevatori locali.



Oltre all'espansione in Michigan, Coca-Cola si sta preparando ad inaugurare un nuovo impianto di produzione all'avanguardia Fairlife, a Webster, nello Stato di New York, entro la fine dell'anno.