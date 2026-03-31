Aumentano i rifiuti urbani pro capite in Ue

Nel 2024, la quantità di rifiuti urbani prodotti pro capite nell'UE è stata pari a 517 kg, 6 kg in più rispetto al 2023 (511 kg). Rispetto al 2014, la quantità è aumentata di 38 kg (+8%). Per rifiuti urbani si intendono i rifiuti domestici, nonché altri rifiuti che, per natura o composizione, sono simili ai rifiuti domestici. Non sono inclusi, ad esempio, i rifiuti industriali, agricoli, sanitari, edili e da demolizione.



I dati disponibili pubblicati da Eurostat (basati sul questionario congiunto Eurostat-OCSE) rivelano differenze significative tra i paesi dell'UE: Austria (782 kg pro capite, dati 2023), Danimarca (755 kg) e Belgio (699 kg) hanno registrato i livelli più elevati di rifiuti urbani pro capite. La quantità più bassa di rifiuti pro capite è stata prodotta in Romania (305 kg, dati 2023), Estonia (375 kg) e Polonia (387 kg). NOn si conosce il dato di rifiuti generati dall'Italia relativo al 2024 mentre quello di dieci anni prima, ossia relativo al 2014 riporta 492 mila chili pro capite.



Dal 2014, la quantità di rifiuti urbani pro capite è aumentata in 20 paesi dell'UE: Belgio (+274 kg), Repubblica Ceca (+228 kg) e Austria (+217 kg) hanno registrato gli aumenti più significativi. Al contrario, le diminuzioni maggiori si sono registrate nei Paesi Bassi (-54 kg), in Danimarca (-53 kg) e in Finlandia (-25 kg).



Sempre nel 2024, l'UE ha riciclato in media 248 kg di rifiuti urbani pro capite. Ciò significa che il 48,1% del totale dei rifiuti prodotti è stato riciclato, rispetto al 48,0% del 2023 (246 kg pro capite) e un miglioramento più significativo rispetto al 43,0% del 2014 (208 kg pro capite).



I dati relativi ai paesi dell'UE compilato su base volontaria. Per informazioni sulle prossime pubblicazioni, consultare il nostro calendario delle pubblicazioni. Per qualsiasi domanda, visitare la nostra pagina Contatti. Condividi questa pagina: Facebook

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