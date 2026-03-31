Ue: 6 miliardi di euro all'Italia per l'idrogeno

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, un programma italiano da 6 miliardi di euro a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile per i settori dei trasporti e dell'industria. Il programma contribuirà allo sviluppo della capacità produttiva di idrogeno rinnovabile in linea con gli obiettivi della Strategia UE per l'idrogeno e del Clean Industrial Deal. Il programma sarà attivo fino al 31 dicembre 2029.

L'Italia ha notificato alla Commissione un programma a sostegno della produzione di 200.000 tonnellate di idrogeno rinnovabile all'anno. Sono ammissibili, nell'ambito della misura, sia l'idrogeno prodotto tramite elettrolisi alimentata da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, sia l'idrogeno prodotto da fonti biogeniche (da biomasse o biogas) attraverso processi biologici, biotermochimici e termochimici.

Gli aiuti assumeranno la forma di contratti per differenza bilaterali. In base a tali contratti, verrà determinato un prezzo di riferimento per l'idrogeno tramite una procedura di gara competitiva. Se il prezzo di un combustibile alternativo che verrebbe utilizzato dai consumatori di idrogeno scende al di sotto di tale prezzo di riferimento, l'Italia pagherà la differenza ai produttori di idrogeno. Se il prezzo del combustibile controfattuale supera il prezzo di riferimento, i beneficiari pagheranno la differenza allo Stato italiano.

Valutazione della Commissione

La Commissione ha valutato il programma ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, in particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di determinate attività economiche a determinate condizioni, e degli orientamenti del 2022 sugli aiuti di Stato per il clima, la protezione dell'ambiente e l'energia (CEEAG).

In particolare, la Commissione ha constatato che: L'aiuto è necessario e appropriato per agevolare la produzione di idrogeno rinnovabile ai fini della decarbonizzazione dei settori dei trasporti e dell'industria. L'aiuto ha un effetto incentivante, poiché i beneficiari non produrrebbero idrogeno rinnovabile senza il sostegno pubblico: è, inoltre, proporzionato, in quanto sarà concesso a seguito di una procedura di gara competitiva basata esclusivamente sul prezzo di aggiudicazione offerto dagli offerenti.

L'aiuto produrrà effetti positivi, in particolare sull'ambiente, in quanto contribuirà alla decarbonizzazione dei settori ad alte emissioni. Tali effetti positivi superano gli effetti negativi sulla concorrenza. Su queste basi, la Commissione ha approvato il piano italiano ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato.

Contesto

Le Linee guida CEEAG del 2022 forniscono indicazioni su come la Commissione valuterà la compatibilità delle misure di protezione ambientale, compresa la protezione del clima, e degli aiuti all'energia soggetti all'obbligo di notifica previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Le Linee guida creano un quadro abilitante flessibile e adeguato allo scopo per aiutare gli Stati membri a fornire il sostegno necessario per raggiungere gli obiettivi del Green Deal in modo mirato ed economicamente efficiente.

Nel luglio 2020, la Commissione ha pubblicato la sua Strategia UE sull'idrogeno, che definisce obiettivi ambiziosi per la produzione e l'utilizzo di idrogeno pulito, e ha lanciato l'Alleanza europea per l'idrogeno pulito, che riunisce la comunità europea dell'idrogeno (industria, società civile, autorità pubbliche).

"Questo programma - sottolinea Teresa Ribera, vicepresidente esecutivo per la Transizione pulita, giusta e competitiva - sosterrà la produzione di idrogeno rinnovabile in Italia per i settori in cui può contribuire maggiormente alla riduzione delle emissioni. Il programma contribuirà alla transizione pulita, giusta e competitiva.sosterrà la produzione di idrogeno rinnovabile in Italia per i settori in cui può contribuire maggiormente alla riduzione delle emissioni. Il programma contribuirà alla transizione pulita, giusta e competitiva".