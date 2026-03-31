Heineken lancia "The Clincker" al Coachella Festival

Nell'ambito della sua consolidata sponsorizzazione del Coachella Valley Music & Arts Festival, Heineken presenterà un'innovativa novità pensata per connettere i fan attraverso la passione condivisa per la musica.

Considerando che, secondo alcune ricerche, il 97% degli appassionati di musica a livello globale crede che la musica abbia il potere di unire le persone e che oltre la metà (55%) ammette di voler incontrare altri con gusti musicali simili durante gli eventi dal vivo, The Clinker è stato progettato per celebrare la musica come linguaggio universale e la sua capacità di unire le persone.

Aiutando i fan a superare le barriere sociali tipiche di un festival, The Clinker è una fascia intelligente che si applica alle lattine e ai bicchieri di Heineken, trasformando ogni brindisi in una conversazione e permettendo ai fan di trovare altri appassionati. L'esclusiva tecnologia si sincronizza con i dati di streaming dei fan per individuare affinità musicali con un semplice "clink". Quando due lattine si toccano, una luce di compatibilità segnala la corrispondenza e consente loro di connettersi sui social media, trasformando sconosciuti incontrati al festival in nuove ed entusiasmanti connessioni grazie a una passione condivisa.

Nonostante la natura sociale dei festival, molte connessioni rimangono effimere. La ricerca di Heineken rivela inoltre che, sebbene il 77% degli appassionati di musica abbia interagito con qualcuno durante un evento dal vivo, queste interazioni raramente durano oltre il momento presente. The Clinker è progettato per trasformare gli incontri spontanei in connessioni più significative, aiutando i fan a trovare immediatamente un terreno comune attraverso la musica che amano, consentendo loro di scambiarsi contatti e connettersi sui social media tramite l'app web dedicata, trasformando la passione condivisa in amicizie che vanno oltre il festival.

Sebbene il Coachella sarà la prima esperienza sociale in cui i consumatori potranno provare The Clinker, disponibile esclusivamente all'interno del festival presso l'Heineken® House, questa tecnologia innovativa rappresenta un'espressione più ampia della piattaforma Fans Have More Friends di Heineken. Lanciata all'inizio di quest'anno, Fans Have More Friends mira a migliorare l'esperienza dei fan nei principali eventi musicali e sportivi, creando maggiori opportunità per trasformare la passione condivisa in un catalizzatore di socialità.

“The Clinker è l'ultima innovazione esclusiva di Heineken, progettata per facilitare nuove connessioni basate su passioni condivise", spiega Nabil Nasser, responsabile globale del Brand Heineken. "È un'ulteriore conferma della nostra convinzione che i fan abbiano più amici e, con migliaia di appassionati di musica provenienti da tutto il mondo, il Coachella ci è sembrato il luogo ideale per presentarlo. The Clinker semplifica l'avvio di una conversazione, permettendo ai fan di trasformare un semplice 'cin cin' in un'occasione per parlare e creare una nuova connessione che può estendersi ben oltre il festival".

I fan che desiderano provare The Clinker al Coachella sono invitati a pre-registrarsi per ricevere il dispositivo al seguente link e ad affrettarsi il giorno dell'evento, poiché i braccialetti sono limitati e distribuiti in base all'ordine di arrivo: www.heineken.com/clinker.

Per vedere come funziona la tecnologia di The Clinker: