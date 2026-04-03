“Know Your Beer”: nuova piattaforma digitale

Il prossimo 9 aprile presentazione ufficiale del progetto alla Camera dei Deputati.

Un portale europeo che permette ai consumatori di sapere davvero cosa stanno bevendo: ingredienti, origine, contenuto alcolico, certificazioni e freschezza della birra, in modo chiaro, accessibile e verificabile. È questo l’obiettivo di “Know Your Beer”, la nuova piattaforma digitale promossa dalla European Beer Consumers’ Union, ora disponibile anche in lingua italiana e pensata per rafforzare la consapevolezza nel consumo e la trasparenza nel settore brassicolo.

Il portale sarà presentato ufficialmente il prossimo 9 aprile alle ore 14:30 presso la Camera dei deputati, nel corso della conferenza stampa dal titolo “Know Your Beer: Ebcu e Unionbirrai, la nuova frontiera della trasparenza”, che metterà al centro anche l’impatto delle recenti riforme della normativa italiana sulla birra. L’incontro aprirà la due giorni di lavori dell’Ebcu 73rd Delegates Meeting, in programma a Roma il 10 e 11 aprile e ospitata da Unionbirrai, dedicata al confronto sulle politiche europee della birra, al lancio di nuove campagne rivolte ai consumatori e a momenti di approfondimento strategico. La conferenza stampa sarà inoltre occasione per approfondire il percorso di aggiornamento delle regole del settore, dall’ammodernamento della produzione brassicola — con il superamento dei limiti del Dpr 1498/1970 — ai chiarimenti dell’Icqrf in materia di etichettatura, fino alle prospettive delle prossime evoluzioni normative.

L’iniziativa promossa da Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti, rappresenta un momento di confronto tra dimensione europea e realtà nazionale, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione dei consumatori per una scelta informata e consapevole, valorizzando al contempo il ruolo della birra artigianale indipendente.

All’incontro a Montecitorio interverranno André Brunnsberg, presidente della European Beer Consumers’ Union, che illustrerà il funzionamento e gli obiettivi del nuovo portale, e Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai, che approfondirà le più recenti novità normative italiane, evidenziando come queste contribuiscano a rafforzare la tutela dei consumatori e la protezione dei marchi dei produttori indipendenti. A moderare l’incontro sarà Simone Monetti, segretario generale Unionbirrai e delegato Ebcu.