Aeroporto Palermo: 470 kg alimenti non sicuri sequestrati

Nelle quotidiane operazioni svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, nell’ambito dell’attività di vigilanza doganale svolta congiuntamente presso l’aeroporto internazionale “Falcone-Borsellino”, il personale dell’Ufficio locale Uadm Sicilia 1 e i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nei primi tre mesi dell’anno in corso, hanno sequestrato circa 470 chilogrammi di prodotti alimentari di origine animale o vegetale.

Si tratta di carni, frutta e prodotti lattiero-caseari dei quali è vietata l’importazione e la cui immissione nel territorio dell’Unione Europea avrebbe potuto rappresentare un importante rischio di introduzione di malattie infettive. Gli alimenti, mai dichiarati alla frontiera, sono stati rinvenuti dal personale dell’Uadm Sicilia 1 e dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Punta Raisi, talvolta anche in cattivo stato di conservazione, all’interno dei bagagli di passeggeri provenienti da tutto il mondo, principalmente da Paesi africani e asiatici in arrivo a Punta Raisi da diversi hub europei e nazionali.

La normativa nazionale e comunitaria ammette l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di tali tipologie di alimenti esclusivamente attraverso i posti di ispezione frontalieri, scortati da valida certificazione rilasciata dall'autorità sanitaria del Paese di produzione e solo se dichiarati e messi a disposizione della dogana per i successivi controlli. Tutti i prodotti sequestrati sono stati confiscati e successivamente distrutti, come previsto dalla normativa in vigore.

Le attività di servizio, condotte in stretta sinergia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, anche alla luce del protocollo d’intesa rinnovato il 28 maggio 2025, è finalizzata a contrastare l’introduzione, nel territorio dello Stato, di prodotti alimentari sprovvisti di certificazione sanitaria e fitosanitaria e testimonia il costante e quotidiano impegno profuso presso lo scalo aeroportuale di Palermo dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, quale concreto presidio anche a tutela della salute dei cittadini.