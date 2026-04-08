Logistica, Tecno lancia piattaforma per abbattere le emissioni

Tecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan tra i principali player nel settore SustainTech, comunica il lancio commerciale di “HVO Transition Platform”, soluzione industriale integrata che combina infrastruttura fisica, digitalizzazione dei dati e compliance normativa in un unico modello operativo.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di forte espansione del mercato dell’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), carburante rinnovabile sempre più adottato da flotte aziendali, operatori logistici e imprese industriali per il raggiungimento di obiettivi di decarbonizzazione e per l’adeguamento a requisiti normativi e standard ESG sempre più stringenti, come la RED II (Renewable Energy Directive) in Europa e le politiche sul carbonio in Nord America.

L'HVO è un “drop-in fuel”, ovvero può essere utilizzato nei motori diesel esistenti senza modifiche, rendendolo preferibile rispetto al biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Esters). Secondo i dati di Fortune Business Insights, il mercato dell’HVO è stimato in 21,4 miliardi di dollari nel 2025: le previsioni indicano una crescita significativa nei prossimi anni con il mercato globale atteso a passare da 23,5 miliardi di dollari nel 2026 a 45 miliardi di dollari nel 2034, con un CAGR dell’8,4%.

Nel 2025 l’Europa ha guidato il mercato mondiale, detenendo una quota pari a circa il 50%. Il settore del trasporto stradale pesante domina la domanda, ma è in forte crescita l'adozione nei settori aviazione e marittimo. L’adozione dell’HVO consente una significativa riduzione delle emissioni di CO 2 rispetto al diesel tradizionale, oltre a una diminuzione di ulteriori inquinanti, senza necessità di modifiche tecniche ai mezzi.

Tuttavia, il suo utilizzo richiede una gestione strutturata sotto il profilo autorizzativo, doganale e contabile, inclusa la separazione dei registri di carico/scarico, l’utilizzo dei codici addizionali (CADD) dedicati e l’adeguamento delle licenze presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre al rispetto delle normative in materia di prevenzione incendi per i serbatoi di stoccaggio.

Il progetto rappresenta una concreta applicazione della sinergia tra le business unit del Gruppo: Transition Accounting, per la gestione fiscale, doganale e regolatoria; Digital Transformation, per l’implementazione delle tecnologie di monitoraggio e analisi dati; Sustainable Transformation, per la misurazione dell’impatto ambientale e l’integrazione strategica dei parametri ESG nei processi aziendali.

A differenza di operatori focalizzati esclusivamente sulla fornitura dell’infrastruttura o sulla consulenza specialistica, TECNO propone un modello end-to-end che unisce asset fisico, piattaforme digitali e governance normativa, trasformando un obbligo regolatorio e ambientale in una leva strutturale di efficienza operativa e posizionamento competitivo per il cliente.

“HVO Transition Platform” integra in un’unica proposta di valore: fornitura e installazione di cisterne private per lo stoccaggio di HVO, conformi al D.M. 22 novembre 2017 in materia di prevenzione incendi; sistemi digitali proprietari per il monitoraggio dei consumi e la raccolta strutturata dei dati; piattaforme di digital data management con dashboard ESG e strumenti di calcolo della carbon footprint, integrabili con sistemi ERP e MES aziendali; supporto autorizzativo e gestione della compliance doganale e accise tramite portale dedicato; reportistica avanzata a supporto di audit, bandi pubblici e criteri ESG/CAM.

“Con il lancio di HVO Transition Platform - spiega Claudio Colucci, ceo TECNO - compiamo un ulteriore passo nell’evoluzione del nostro modello industriale integrato. Il mercato richiede soluzioni complete, non frammentate: le imprese che scelgono l’HVO hanno bisogno di infrastruttura, controllo dei dati, conformità normativa e reporting ESG. La nostra capacità di integrare queste dimensioni in un’unica piattaforma rappresenta un elemento distintivo e rafforza il nostro posizionamento come partner strategico nella transizione energetica”.