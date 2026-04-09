Io sono Alpino e mi piace... la birra

Birra FORST sarà di nuovo al fianco dell’Ana, l'Associazione nazionale alpini, in qualità di partner ufficiale ed esclusivo, nel corso della 97a Adunata Nazionale Alpini a Genova dall’8 al 10 maggio 2026 e per l’occasione sarà disponibile una lattina in edizione limitata.

Con l'inziativa Birra FORST sottolinea la vicinanza della famosa azienda altoatesina allo storico Corpo degli Alpini. Birra FORST presidierà l’evento, non solo spillando e proponendo le proprie specialità birrarie, ma dedicando all’importante occasione una nuova lattina in edizione limitata, la cui creatività richiamerà l’identità visiva dell’Adunata 2026.

L’ispirazione nasce dalla città di Genova, in particolare dal suo profondo legame storico con il mare che da secoli ne caratterizza l’identità, rendendola uno dei principali porti del Mediterraneo e un simbolo della cultura nautica italiana. Da questo concetto deriva la scelta grafica delle onde, utilizzate in combinazione con la texture che richiama i pini, elemento distintivo dell’immagine FORST, in modo da creare un collegamento visivo tra il territorio e l’identità del marchio.

FORST Kronen, la più bevuta tra le specialità birrarie FORST, sarà per l’occasione distribuita con una grafica personalizzata e sarà possibile ritrovare il gusto pieno e aromatico di questa birra, che richiama l’autenticità dell’Alto Adige, presso tutti gli stand gastronomici dell’Adunata. Inoltre, questa speciale versione sarà disponibile anche nella grande distribuzione e presso i grossisti selezionati di bevande.

Questo importante sodalizio tra Birra FORST e l’ANA ha origini lontane. È iniziato tutto nel 2012 con l’Adunata di Bolzano, proseguito nel 2018 a Trento, nel 2019 a Milano, nel 2022 a Rimini, poi a Udine, a Vicenza e, lo scorso anno, a Biella.

In occasione dell’Adunata Nazionale di Genova sono state organizzate anche diverse iniziative per valorizzare la città, creando un’atmosfera unica per residenti e visitatori.