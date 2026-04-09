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Dils, l'immobiliare italiano resiste col retail
Nel primo trimestre 2,6 miliardi di euro di investimenti
Secondo il Team Research di Dils, nel primo trimestre 2026 gli investimenti nel mercato immobiliare italiano hanno raggiunto circa 2,6 miliardi di euro. Il dato si colloca in linea con la media trimestrale degli ultimi dieci anni, pur registrando una moderata flessione rispetto al primo trimestre 2025 (-5%). La performance conferma la resilienza e l’attrattività del mercato italiano che, anche in...
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EFA News - European Food Agency
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