It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Dils, l'immobiliare italiano resiste col retail

Nel primo trimestre 2,6 miliardi di euro di investimenti

Secondo il Team Research di Dils, nel primo trimestre 2026 gli investimenti nel mercato immobiliare italiano hanno raggiunto circa 2,6 miliardi di euro. Il dato si colloca in linea con la media trimestrale degli ultimi dieci anni, pur registrando una moderata flessione rispetto al primo trimestre 2025 (-5%). La performance conferma la resilienza e l’attrattività del mercato italiano che, anche in...

Fc - 59044

EFA News - European Food Agency