"Know Your Beer": il portale europeo a tutela dei consumatori

Sapere davvero cosa si beve: ingredienti, origine, contenuto alcolico, certificazioni e freschezza della birra, in modo chiaro, accessibile e verificabile. È questo l’obiettivo di “Know Your Beer”, il portale digitale europeo promosso dalla European Beer Consumers’ Union, presentato alla Camera dei deputati e disponibile anche in lingua italiana per rafforzare la consapevolezza nel consumo e la trasparenza nel settore brassicolo.

La presentazione si è svolta nel corso della conferenza stampa “Know Your Beer: Ebcu e Unionbirrai, la nuova frontiera della trasparenza”, che ha dato avvio all’Ebcu 73rd Delegates Meeting, in programma oggi e domani (10 e 11 aprile) a Roma e ospitato da Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il funzionamento del portale, pensato come uno strumento pratico per i consumatori, con sezioni dedicate alla lettura dell’etichetta e alla comprensione di sei elementi chiave: contenuto alcolico e stili, ingredienti e allergeni, produttore e origine, marchi e certificazioni, freschezza e tracciabilità, fino alla corretta conservazione della birra.

Alla conferenza stampa sono intervenuti André Brunnsberg, presidente della European Beer Consumers’ Union, e Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai, con il coordinamento di Simone Monetti, segretario generale Unionbirrai e delegato Ebcu. “Oggi", ha sottolineato Ferraris, "registriamo un clima di grande sintonia tra istituzioni e stakeholder del settore: si è creata una squadra coesa che può finalmente accompagnare la crescita del comparto con norme adeguate e moderne”.

Hanno inoltre partecipato rappresentanti istituzionali che hanno contribuito ad arricchire il confronto sulle prospettive normative del settore. Il senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria-Agricoltura di Palazzo Madama, ha evidenziato il valore del legame tra produzione e territorio: “La filiera della birra, soprattutto quella artigianale, è importante non solo per la trasparenza che garantisce, ma perché è profondamente radicata nelle aree di origine. Serve una normativa moderna, dopo oltre sessant’anni, che accompagni la crescita del settore”.

Sulla necessità di rafforzare il quadro normativo è intervenuto anche il senatore Giorgio Salvitti, consigliere del Ministro dell’Agricoltura: “Il settore della birra rappresenta un comparto strategico per l’economia nazionale. Garantire chiarezza su tracciabilità, salubrità e caratteristiche qualitative è un dovere verso consumatori e mercato. Stiamo lavorando a una nuova legge che dia un quadro chiaro e favorisca ulteriormente lo sviluppo del settore, anche attraverso le opportunità del turismo brassicolo”.

L’onorevole Marco Cerreto, componente della Commissione Agricoltura della Camera, ha richiamato il lavoro in corso nell’ambito del collegato agricoltura Coltiva Italia sul turismo brassicolo, ribadendo l’importanza di dotare il comparto di strumenti normativi capaci di sostenerlo lungo tutta la filiera, dalla produzione alla promozione.

L’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, ha sottolineato il ruolo di Unionbirrai nel promuovere standard sempre più elevati a tutela dei consumatori: il portale “Know Your Beer” rappresenta “un esempio concreto di trasparenza e chiarezza che pochi altri settori possono vantare”. Allo stesso tempo, ha evidenziato il divario ancora esistente tra innovazione digitale e un quadro normativo datato, ribadendo come il Parlamento sia impegnato a colmarlo con strumenti più adeguati alle esigenze produttive contemporanee.