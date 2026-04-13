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CLARA MOSCHINI

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Plant based food in Europa, numeri irrisori

Circana: il segmento vale 16,3 miliardi di euro ma rappresenta solo il 2,4% di alimenti e bevande

Il settore degli alimenti e delle bevande a base vegetale presenta ancora un notevole potenziale di crescita. Lo dicono i nuovi dati di Circana secondo cui il segmento degli alimenti e delle bevande a base vegetale vale ora 16,3 miliardi di euro nei principali mercati europei di Circana (UE6 - Regno Unito, Germania, Italia, Spagna, Francia e Paesi Bassi).  Il dato è in crescita del 5,1% su base a...

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EFA News - European Food Agency
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