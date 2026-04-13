Plant based food in Europa, numeri irrisori

Il settore degli alimenti e delle bevande a base vegetale presenta ancora un notevole potenziale di crescita. Lo dicono i nuovi dati di Circana secondo cui il segmento degli alimenti e delle bevande a base vegetale vale ora 16,3 miliardi di euro nei principali mercati europei di Circana (UE6 - Regno Unito, Germania, Italia, Spagna, Francia e Paesi Bassi). Il dato è in crescita del 5,1% su base a...