Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
La mobilità intelligente si prende turismo e logistica
Be Digital, a Genova il convegno sull'AI
Cresce l’apporto del digitale e dell’Intelligenza Artificiale nella mobilità di merci e persone. Un apporto che si rivela già strategico (e lo sarà sempre di più) per fronteggiare le crisi geopolitiche e le conseguenti impennate dei costi, la scelta di rotte turistiche e degli approvvigionamenti di merci e materie prime. È quanto emerge da Be Digital, l’evento svolto sulla nave da crociera Costa Tosc...
Fc - 59103
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency