La mobilità intelligente si prende turismo e logistica

Cresce l’apporto del digitale e dell’Intelligenza Artificiale nella mobilità di merci e persone. Un apporto che si rivela già strategico (e lo sarà sempre di più) per fronteggiare le crisi geopolitiche e le conseguenti impennate dei costi, la scelta di rotte turistiche e degli approvvigionamenti di merci e materie prime. È quanto emerge da Be Digital, l’evento svolto sulla nave da crociera Costa Tosc...