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Intermas Italia: organico in crescita e nuovi investimenti
I coltivatori potranno rispondere rapidamente alla domanda stagionale
Intermas, gruppo internazionale specializzato nello sviluppo e nella produzione di soluzioni in reti tecniche ad alte prestazioni per applicazioni industriali, per l’edilizia e la protezione dei sottoservizi, agricole, acquacoltura e packaging, compie un passo decisivo nel proprio percorso di crescita, consolidando la presenza sul mercato nazionale.Con un rafforzamento della governance locale e un p...
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EFA News - European Food Agency
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